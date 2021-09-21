З 23 вересня вся Україна переходить до жовтої зони

Карантин посилили через стрімке погіршенням епідеміологічної ситуації у нашій країні
З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлять жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні, 21 вересня, ухвалила державна комісія ТЕБ та НС через суттєве погіршенням епідеміологічної ситуації у нашій країні.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов прокоментував таке рішення уряду:
- Такий крок має стати дієвим запобіжником від повного локдауну. Чому зараз? Бо зокрема саме восени, коли розпочинається освітній процес, велика кількість людей одночасно потрапляє в закриті приміщення. Тому, щоб стримати ймовірні сплески захворюваності на ковід, і запроваджується карантин.
Підприємці, бізнес, заклади освіти зможуть працювати безперебійно, але за умови, що 80% їхніх співробітників та відвідувачів вакциновані мінімум однією дозою.
Нагадаємо, що жовта зона передбачає:
- заборонене перебування без масок у громадських спорудах та транспорті;
- масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) можна проводити у випадку, якщо буде одна людина на 4 кв. м площі будівлі;
- кінотеатри та заклади культури мають заповнювати зали лише на 50%;
- спортзали і фітнес-центри можуть працювати у випадку, якщо буде одна особа на 10 кв. м.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: ukrinform.ua