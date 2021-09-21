З 23 вересня вся Україна переходить до жовтої зони

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 618

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлять жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні, 21 вересня, ухвалила державна комісія ТЕБ та НС через суттєве погіршенням епідеміологічної ситуації у нашій країні.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов прокоментував таке рішення уряду:

- Такий крок має стати дієвим запобіжником від повного локдауну. Чому зараз? Бо зокрема саме восени, коли розпочинається освітній процес, велика кількість людей одночасно потрапляє в закриті приміщення. Тому, щоб стримати ймовірні сплески захворюваності на ковід, і запроваджується карантин.

Підприємці, бізнес, заклади освіти зможуть працювати безперебійно, але за умови, що 80% їхніх співробітників та відвідувачів вакциновані мінімум однією дозою.

Нагадаємо, що жовта зона передбачає: