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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 23 вересня вся Україна переходить до жовтої зони

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 618

 

Карантин посилили через стрімке погіршенням епідеміологічної ситуації у нашій країні

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлять жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні, 21 вересня, ухвалила державна комісія ТЕБ та НС через суттєве погіршенням епідеміологічної ситуації у нашій країні.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов прокоментував таке рішення уряду:

- Такий крок має стати дієвим запобіжником від повного локдауну. Чому зараз? Бо зокрема саме восени, коли розпочинається освітній процес, велика кількість людей одночасно потрапляє в закриті приміщення. Тому, щоб стримати ймовірні сплески захворюваності на ковід, і запроваджується карантин.

Підприємці, бізнес, заклади освіти зможуть працювати безперебійно, але за умови, що 80% їхніх співробітників та відвідувачів вакциновані мінімум однією дозою.

«Епідемія невакцинованих»: на Полтавщині люди потрапляють у лікарні у тяжкому стані

Нагадаємо, що жовта зона передбачає:

  • заборонене перебування без масок у громадських спорудах та транспорті;
  • масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) можна проводити у випадку, якщо буде одна людина на 4 кв. м площі будівлі;
  • кінотеатри та заклади культури мають заповнювати зали лише на 50%;
  • спортзали і фітнес-центри можуть працювати у випадку, якщо буде одна особа на 10 кв. м.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: карантин вакцинация вакцинація
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