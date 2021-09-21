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Кременчук

Відключення світла 22 вересня: кому доведеться посидіти при свічках

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 834

 

В Кременчуці ремонтуватимуть електромережі

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан, що 22 вересня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 залишаться без світла ті, хто мешкає за адресами:

  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. 3-х Космонавтів, 43-77;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Самойлова;
  • вул. Вадима Пугачова, 3-29;
  • вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Чумацький шлях, 29-33;
  • пров. Дніпровський, 8-15;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • туп. Максима Рильського.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Хорольська, 69-117;
  • вул. Паризької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • пров. Казачий, 24-34;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Сороченський,
  • пров. Фабричний;
  • пров. Суворова.

З 14.00 до 17.00 світло відключать за адресами:

  • вул. Перемоги, 12-64;
  • вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50-4;
  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Б.Хмельницького, 4-10;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний, 7-33.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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