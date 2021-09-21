Відключення світла 22 вересня: кому доведеться посидіти при свічках

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 834

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан, що 22 вересня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 18.00 залишаться без світла ті, хто мешкає за адресами:

вул. Суворова;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. 3-х Космонавтів, 43-77;

вул. Ростовська;

вул. Дніпровська;

вул. Самойлова;

вул. Вадима Пугачова, 3-29;

вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях, 29-33;

пров. Дніпровський, 8-15;

пров. Південний;

пров. Ударний;

туп. Максима Рильського.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Хорольська, 69-117;

вул. Паризької Комуни;

вул. Черняховського;

пров. Казачий, 24-34;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Сороченський,

пров. Фабричний;

пров. Суворова.

З 14.00 до 17.00 світло відключать за адресами: