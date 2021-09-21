Відключення світла 22 вересня: кому доведеться посидіти при свічках

В Кременчуці ремонтуватимуть електромережі
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан, що 22 вересня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 залишаться без світла ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. 3-х Космонавтів, 43-77;
- вул. Ростовська;
- вул. Дніпровська;
- вул. Самойлова;
- вул. Вадима Пугачова, 3-29;
- вул. Гвардійська, 12- 24/31, 25;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях, 29-33;
- пров. Дніпровський, 8-15;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- туп. Максима Рильського.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Хорольська, 69-117;
- вул. Паризької Комуни;
- вул. Черняховського;
- пров. Казачий, 24-34;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Сороченський,
- пров. Фабричний;
- пров. Суворова.
З 14.00 до 17.00 світло відключать за адресами:
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50-4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Б.Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний, 7-33.