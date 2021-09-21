Хвороба Альцгеймера: симптоми та профілактика

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 397

В світі на хворобу Альцгеймера страждає близько 26,6 мільйона людей, а в наступні 30 років ця цифра зросте вчетверо

За інформацією ВООЗ, зараз у світі налічується приблизно 35,6 мільйона осіб з деменцією, з них близько 26,6 мільйона страждають на хворобу Альцгеймера. За прогнозами, до 2050 року кількість осіб з даною патологією становитиме 106 мільйонів осіб, тобто хворітиме один з 85 людей. Минулого року хвороба Альцгеймера потрапила до першої десятки списку захворювань, що є головними причинами смерті у світі. Саме тому 21 вересня, у Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, «‎ТелеграфЪ»‎ вирішив розібратися, чому вона виникає, хто потрапляє в групу ризику та що можна зробити для профілактики захворювання.

Загалом хвороба Альцгеймера є найбільш поширеним різновидом деменції - синдрому, при якому відбувається деградація розумових функцій. Деменція проявляється в поступовому погіршенні пам’яті, мислення, розуміння, мови, здатності орієнтуватися в просторі, рахувати, пізнавати, розмірковувати й часто супроводжується послабленням контролю над емоційним станом, деградацією соціальної поведінки та мотивації.

Слід пам’ятати, що хвороба Альцгеймера може вразити будь-кого, незалежно від соціального статусу або рівня добробуту. На її розвиток не впливає ані національність, ані колір шкіри. В зону ризику потрапляє кожна 20-та людина у віці старше 65 років.

До факторів ризику, що можуть призвести до розвитку хвороби Альцгеймера відносять:

Вік . Кожного десятиліття після 60 років ризик захворюваності подвоюється.

. Кожного десятиліття після 60 років ризик захворюваності подвоюється. Спадковість . У 15% випадків захворюваності деменція присутня і у близьких родичів.

. У 15% випадків захворюваності деменція присутня і у близьких родичів. Стать . Захворювання розвивається частіше у жінок.

. Захворювання розвивається частіше у жінок. Травми голови .

. Синдром Дауна . У таких хворих деменція проявляється на 10−20 років раніше.

. У таких хворих деменція проявляється на 10−20 років раніше. Цукровий діабет ІІ типу.

ІІ типу. Артеріальна гіпертензія .

. Нездоровий спосіб життя : брак фізичної активності, ожиріння, підвищений рівень холестерину і/або глюкози в крові, нестача вітамінів і клітковини в раціоні, куріння (в тому числі пасивне).

: брак фізичної активності, ожиріння, підвищений рівень холестерину і/або глюкози в крові, нестача вітамінів і клітковини в раціоні, куріння (в тому числі пасивне). Освіта. Хвороба частіше виникає у людей з низьким рівнем освіти.

Діагностику захворювання проводять за даними аналізу ДНК, електроенцефалографії та комп’ютерній томографії мозку. Здебільшого захворювання виявляють вже на пізніх стадіях, що ускладнює можливість уповільнення розвитку хвороби. Отже, першочерговим завданням є раннє виявлення схильності до хвороби Альцгеймера та здійснення відповідних інтервенцій серед осіб середнього віку. Оскільки за науковими даними середня тривалість життя після встановлення діагнозу становить близько семи років. І лише 3% хворих при догляді, підтримці та інтенсивному лікуванні симптомів живуть до 14 років.

Виділяють чотири стадії хвороби Альцгеймера: доклінічна, легка, середня і важка. Швидкість прогресування недуги індивідуальна для кожної людини. Залежить це від активної діяльності людини - як фізичної, так і інтелектуальної, а також взаємодії з людьми. Звісно, рання діагностика дає можливість покращити якість життя хворого.

Приводом звернутися до лікаря можуть стати такі симптоми:

забудькуватість;

безініціативність;

напади поганого настрою, байдужості, послаблення інтересу до зовнішнього світу.

Наразі не можна стверджувати, що саме спричиняє розвиток даного захворювання, жодні ліки проти деменції не мають доведеної ефективності. Саме тому рекомендується поєднанувати медикаментозні і немедикаментозні методи лікування, адже соціальна активність та підтримка рідних надзвичайно важливі для тих, хто страждає на хворобу Альцгеймера.

Комплекс заходів для профілактики хвороби Альцгеймера актуальний для всіх людей. Він знижує ризик розвитку захворювання у здорових і зменшує швидкість його прогресування у хворих.

До основних рекомендацій відносять:

здоровий спосіб життя;

контроль тиску;

регулярні фізичні навантаження;

відмову від паління.

Саме активний спосіб життя сприяє виживанню нейронів та встановленню зв’язків між ними, а отже тренує пам’ять та дає змогу опановувати нові навички та інформацію. І особливий акцент необхідно робити на збалансоване харчування, яке підтримує серцево-судинну систему, знижує ризик когнітивних розладів та уповільнює прогрес деменції. Лікарі рекомендують більше спілкуватися з людьми, вивчати іноземні мови, або навіть опанувати нову професію.

На жаль, на сьогодні хвороба Альцгеймера невиліковна. Однак вчасне звернення до кваліфікованого спеціаліста може уповільнити процес її прогресування та поліпшити якість життя.