Кров, шторм й адреналін: вперше у Кременчуці відбувся міжнародний турнір ММA «Fighting Night Storm»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 367

У нашому місті презентували нову лігу, де витупили бійці з України, Грузії, Киргизстану та Сербії

Такого масштабного шоу Кременчук не бачив давно. 12 видовищних боїв з адреналіном та пролитою кров’ю. При повністю забитих трибунах льодової арени «Айсберг», 18 вересня, презентували новий міжнародний турнір ММА «Fighting Night Storm».

На льодовій арені «Айсберг» вперше провели змагання не пов’язані з льодом. Для цього льодове покриття закрили пластиковим теплоізолюючим покриттям, це дозволить проводити не лише спортивні заходи, а й концерти на льодовій арені без пошкодження та розмороження льоду.

У двобоях в октагоні зустрічалися чемпіони і призери всесвітніх і міжнародних змагань з фрі-файту, джиу-джитсу, гремплінгу, панкратіону, рукопашного бою, тайського боксу, бойового самбо, кікбоксингу та інших видів бойових мистецтв.

Напередодні бійці пройшли медогляд й процедуру зважування.Цікаво, що поєдинки обслуговував один з найавторитетніших суддів Марк Годдард, який судить матчі UFC.

Перші два бої завершилися технічними нокаутами: після викинутого рушника бійцю з Горішніх Плавнів Олександру Михайліні зарахували технічну поразку – перемога львів’янина Миколи Гавриляка. Микола Мартинюк з Хмельницького завоював перемогу технічним нокаутом після зупинки бою після 1 раунду. Далі одноголосним рішенням суддів перемоги здобули: Максим Трохимчук з Рівненщини, Дмитро Ластовецький з Харкова та Богдан Куделя із Горішніх Плавнів.

У першому раунді на 2,41 хв технічним нокаутом перемогу здобув Костюченко. А в протистоянні Шанін – Биков, роздільним рішенням суддів переміг Володимир Биков. Він свою перемогу присвятив загиблому товаришу.

Справжньою окрасою вечора стали 5 заключних боїв Main card, де зійшлися найсильніші бійці з України, Сербії, Киргизстану та Грузії. Після світового шоу з барабанщиками в октагон вийшли українець Максим Пашаєв та киргиз Расул Тезекбаев. Бій тривав усі три раунди. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув спортсмен з Киргизстану. Одноголосним рішенням судів перемогу здобув і киянин Дмитро Гриценко, який переміг харків’янина Романа Головинова.

Одним з найяскравіших боїв вечора стала сутичка грузина Геогрія Табатадзе й українця Роберта Воробйова. Спочатку Роберт пробував здолати суперника в ударній техніці, а коли зрозумів, що йде боротьба – удушливим прийомом достроково здобув перемогу.

- Насправді план був рубатися в стійці, але після першого пропущеного подумав, чорт з цією стійкою – буду боротися.. Вітаю професійну лігу з дебютом на професійній арені. Сергію (президент Professional fighting league storm Сергій Помазунов – ред.), першу свою перемогу присвячую тобі, - сказав після перемоги Воробйов й подякував друзям та дружині за підтримку.

Бій супертяжів Олександра Писанко та серба Адлана Аліча судив Марк Годдард. Якщо боєць із Запоріжжя – чемпіон світу з панкратіону, чемпіон України з бойового самбо, то серб – чемпіон світу з кудо.

На початку зустрічі бійці обмінялися ударами ногами, від одного з ударів Адлан впав. Олександр ногою наніс удар у тор, а потім добив руками. Й на 1.10 хв 1 раунду Олександр Писанко технічним нокаутом завоював перемогу.

- Більше мандражу було до бою, - зізнався Олександр й подякував усім за підтримку.

На завершення в октагон вийшов кременчуцький боєць Максим Сергеєв. У рідних стінах спортсмена підтримали друзі, знайомі та мама, яка стояла біля клітки й тримала кулачки за свого сина.

В октагоні Максим зустрівся з харків’янином Анатолієм Сафроновим. Макс ефектно пробив з розвороту й далі боротьба продовжилася у партері, де наш спортсмен больовим прийомом кімура здобув перемогу на 2,40 хв 1 раунду.

- Бій пройшов як і було заплановано. Дякую величезне моєму супернику, який погодився на бій, - зауважив Максим після бою та подякував рідним трибунам за неймовірну підтримку.