У Кременчуці зареєстрували 32 випадки захворювання на коронавірус

Вчора, 20:56 Переглядів: 663

Сьогодні, 21 вересня, в Кременчуці зареєстрували 32 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 17 жінок віком від 23 до 72 років, 14 чоловіків віком від 27 до 87 років та 18-річна дівчина. Із них 28 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 4 - лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 41 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 10 пацієнтів.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9 665 випадків хвороби: одужало 9 243, померло 278.