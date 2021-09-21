«Кременчук» без проблем стартував з перемогу у рідних стінах

Вчора, 21:47 Переглядів: 434

Сьогодні, 21 вересня, у Кременчуці відбувся матч 2 туру чемпіонату Української хокейної ліги, де бронзові призери минулої першості приймали новачка чемпіонату - «Рулав Одд». Наша команда у запеклій боротьбі завоювала перемогу з рахунком - 6:1.

«Кременчук» - «Рулав Одд» (0:0; 3:0; 3:1)

Шайби: 1:0 Ворона (Яковлєв, Коробов), 29:29. 2:0 Денискин (Коробов, Скуматов - більш.), 35:20. 3:0 Яковлєв (Богачонок, Скуматов - більш.), 37:47. 4:0 Созонов (Нікулін, Кошелев), 41:14. 5:0 Грицьких (Ворона, Савицький), 52:56. 6:0 Ворона (Яковлєв, Сібілевіч), 55:41. 6:1 Желудков (Басков, Єфімов), 58:10.



Рівно половину зустрічі на табло протрималися нулі, команди грали на зустрічних курсах і мали рівні шанси, щоб відкрити рахунок. На 30-й хвилині це вдалося Олексію Вороні, підставивши ключку під кидок Олександра Яковлєва.

Через 4 хвилини все той же Ворона не реалізував штрафний кидок, однак Кременчук це не зупинило. Ще до другої перерви у воротах Олега Петрова встигли відзначитися Андрій Денискин і Олександр Яковлєв.

У третьому періоді гольова феєрія від «Кременчука» продовжилася - по шайбі закинули Дмитро Созонов, Владислав Грицьких і Олексій Ворона. Незадовго до кінця основного часу шайбу престижу відзначився форвард "вікінгів" Філіп Лапков.

Свій наступний матч «Кременчук» проведе 24 вересня о 18:30 проти «Маріуполя».