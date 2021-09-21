Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Спорт, Кременчуг, Фотоколекція

«Кременчук» без проблем стартував з перемогу у рідних стінах

Вчора, 21:47 Переглядів: 434

 

Вітаємо підопічиих Олександра Савицького з перемогою

Сьогодні, 21 вересня, у Кременчуці відбувся матч 2 туру чемпіонату Української хокейної ліги, де бронзові призери минулої першості приймали новачка чемпіонату - «Рулав Одд». Наша команда у запеклій боротьбі завоювала перемогу з рахунком - 6:1. 

«Кременчук» - «Рулав Одд» (0:0; 3:0; 3:1)

Шайби: 1:0 Ворона (Яковлєв, Коробов), 29:29. 2:0 Денискин (Коробов, Скуматов - більш.), 35:20. 3:0 Яковлєв (Богачонок, Скуматов - більш.), 37:47. 4:0 Созонов (Нікулін, Кошелев), 41:14. 5:0 Грицьких (Ворона, Савицький), 52:56. 6:0 Ворона (Яковлєв, Сібілевіч), 55:41. 6:1 Желудков (Басков, Єфімов), 58:10.


Рівно половину зустрічі на табло протрималися нулі, команди грали на зустрічних курсах і мали рівні шанси, щоб відкрити рахунок. На 30-й хвилині це вдалося Олексію Вороні, підставивши ключку під кидок Олександра Яковлєва. 

Через 4 хвилини все той же Ворона не реалізував штрафний кидок, однак Кременчук це не зупинило. Ще до другої перерви у воротах Олега Петрова встигли відзначитися Андрій Денискин і Олександр Яковлєв.

У третьому періоді гольова феєрія від «Кременчука» продовжилася - по шайбі закинули Дмитро Созонов, Владислав Грицьких і Олексій Ворона. Незадовго до кінця основного часу шайбу престижу відзначився форвард "вікінгів" Філіп Лапков. 

Свій наступний матч «Кременчук» проведе 24 вересня о 18:30 проти «Маріуполя».

Фото: Ірина Василенко
0
Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко
Теги: хокей ХК Кременчук Рулав Одд
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх