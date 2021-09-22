Кременчуцькі спайдермени: брати Пічки підкорили молодіжний Кубок України зі скелелазіння

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З 16 до 18 вересня у Харкові відбувся Молодіжний Кубок України зі скелелазіння на швидкість та трудність. У змаганнях взяли участь спортсмени з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Вінницької, Хмельницької областей та Києва. Всього в змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів. Серед спортсменів й двоє братів Пічок з Кременчука.

Змагання проводили у два етапи кваліфікація та фінали у кожному виді.

У перший день змагань 17 вересня юні скелелази змагались за звання кращих у виді швидкість. Вікова група 2008-2009 була представлена 50 учасників. Спортсмени бігли трасу «Стандарт» з додатковими зачепами. У цій віковій групі Ігор Пічка пройшов кваліфікаційний забіг з найкращим часом 6,63 с і вийшов у фінальний раунд з першого місця. У парних забігах на вибивання Ігор виявився сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. За підсумками фіналу Ігор посів перше місце.

Вікова група 20010-2011 була представлена 40 учасниками. Для цієї вікової категорії змагання на швидкість проходять у форматі «Класика», де спортсмени біжать 2 траси і результат рахується за сумою часу пробігу обох трас. Цього разу спортсменів чекали дзеркальні траси висотою 12 метрів. Пічка Демид пройшов кваліфікаційний забіг і вийшов у фінальний раунд з другого місця. У парних забігах на вибивання Демид був сильнішим за своїх суперників і пройшов у великій фінал, де спортсмени боролися за перше місце. За підсумками фіналу Демид програв 2 сотих секунди спортсмену з Одеси у сумі часу і посів друге місце.

Змагання на трудність проходили у два етапи: кваліфікація та фінал. 17 вересня – проходив кваліфікаційний раунд, а 18 травня – фінал. На кваліфікацію було підготовлено дві траси, за результатами якої відбиралося 10 фіналістів. У фіналі спортсменів чекала 1 траса. У кваліфікації Пічка Ігор та Пічка Демид посіли перші місця у своїх вікових категоріях. У віковій категорії 2008-2009 всього один спортсмен зміг пройти трасу, так Ігор посів перше місце. У віковій категорії 2010-2011 Демид не вистачило однієї зачіпки до фінішу тому, він посів друге місце.

Пічка Ігор та Демид навчаються у кременчуцькому ліцеї № 10 «Лінгвіст». Тренуються у школі Jiwa під керівництвом Шалагіна М.В. (лазіння на трудність, болдер), відвідують тренування в манежі КрНУ ім. М. Остроградського у тренера Бутенко О.Є. (лазіння на швидкість), проходили збори під керівництвом М.Ю. Долгих ЦОВ «Аляска» Маріуполь (лазіння на швидкість), де розташований єдиний в Україні сучасний стенд для тренування лазіння на швидкість. Цього літа відвідуали спортивні збори в Будапешті, Мюнхені, Дрездені, Бухаресті.

Після включення скелелазіння в реєстр олімпійських ігор у 2017 році спостерігається значне збільшення скеледромів і активний розвиток скелелазних шкіл і клубів, що спричинило збільшення кількості спортсменів. Поряд з цим рівень проведення змагань і кубків зі скелелазіння значно виріс, ускладнилися такі види як болдерінг і лазіння на трудність, в чемпіонатах і кубках бере участь більша кількість спортсменів, якщо раніше в одній віковій групі їх було 25-32 учасники, то тепер від 60 і більше.

Цього року відбулись перші Олімпійські ігри до складу, яких буле включено скелелазіння у виді многоборства, так результат рахували по результатам трьох дисциплін швидкості, трудності, болдеру.

Скелелазіння є унікальним видом спорту, який дозволяє всебічно розвинути не тільки фізичні, але і розумові здібності людини. Крім скелелазів на стендах можлива підготовка альпіністів перед серйозними сходженнями, оскільки сучасний стенд дозволяє змоделювати різні рельєфи і траси всіляких рівнів складності, підготувати і навчити роботі з новим спорядженням. Тренувальний стенд є універсальним і унікальним тренувальним об'єктом так крім спортсменів тренування на скелелазних стендах проходять військовослужбовці спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники.