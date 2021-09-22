80 мільйонів гривень коштуватиме перепис населення, запланований на 2023 рік

Для проведення перепису збираються застосувати провідний досвід інших країн, а сам процес - максимально перевести в онлайн-формат
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наступного року відбуватиметься активна підготовка проєкту перепису населення, запланованого на 2023 рік. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень.
Наразі служба статистики направила до кожного міністерства запит щодо того, як саме використовуватимуть результати перепису. А вже наприкінці цього року Мінцифри розкриє деталі того, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься.
Зараз команда Мінцифри активно вивчає досвід інших країн у цій сфері. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топменеджментом Apple у США та обговорювала можливість співпраці щодо перепису населення, використовуючи їхні напрацювання.
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