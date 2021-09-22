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80 мільйонів гривень коштуватиме перепис населення, запланований на 2023 рік

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 399 Коментарів: 2

Для проведення перепису збираються застосувати провідний досвід інших країн, а сам процес - максимально перевести в онлайн-формат

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наступного року відбуватиметься активна підготовка проєкту перепису населення, запланованого на 2023 рік. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень.

Наразі служба статистики направила до кожного міністерства запит щодо того, як саме використовуватимуть результати перепису. А вже наприкінці цього року Мінцифри розкриє деталі того, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься.

- Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення, — зазначив Михайло Федоров.

Зараз команда Мінцифри активно вивчає досвід інших країн у цій сфері. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топменеджментом Apple у США та обговорювала можливість співпраці щодо перепису населення, використовуючи їхні напрацювання.

- Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною, - розповідає міністр, - Apple під час перепису населення у США надавала велику частку техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Нині ми розглядаємо пропозиції різних компаній. Apple була першою, з ким ми зустрілися.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: перепис цифровізація
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Коментарі: 2

120
adf007:
Сьогодні, 09:45

А через налоговую нельзя посчитать? Ну может будет погрешность 5-10% но это же не критично



А ну да, 80 мильёнов же... Глупый вопрос



А как считать собираются в Крыму и Донбассе? Це ж Украина?


1 1
1 285
hunter:
Сьогодні, 11:46

Цитата: adf007

А через налоговую нельзя посчитать? Ну может будет погрешность 5-10% но это же не критично



А ну да, 80 мильёнов же... Глупый вопрос



А как считать собираются в Крыму и Донбассе? Це ж Украина?

Они решили убить 2х зайцев и деньги пристроить и рабов пересчитать. Вы правы есть налоговая,пенсионный и есть инн.

 

"Если рабов будет много -еще подымем комуналку и еще какие развлекухи.


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