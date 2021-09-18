«Навіть не встиг скучити за McDonald’s»: сьогодні відбудеться міжнародний турнір ММА Fighting night Storm

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 2

Сьогодні, 18 вересня, о 18.00 на льодовій арені «Айсберг» відбудеться масштабний міжнародний турнір ММА Fighting night Storm.

Напередодні у готелі «Кремінь» відбулася пресконференція та зважування бійців.

Президент Professional fighting league storm Сергій Помазунов представив нову лігу та розповів, що це українська ліга з американським підходом. За 3-4 турніри планують проводити титульні бої за володіння поясу. На питання щодо залучення суддів UFC, Сергій Помазунов відповів, що дізнаємося про це вже у суботу.

Участь у боях візьмуть найкращі спортсмени з України, Грузії, Киргизстану, Сербії. Серед них і представники клубу Storm Роберт Воробйов, Олександр Писанко та кременчужанин Максим Сергеєв.

Анонс поєдинків міжнародного турніру ММА Fighting night storm

Михайлин Олександр - Гавриляк Микола

Мартинюк Микола - Токаревський Данило

Федонов Олександр - Дмитро Ластовецький

Роман Ахремчик - Крупенкін Олександ

Богдан Куделя - Ілля Гладкий

Трохимчук Максим - Савченко Едуард

Шанін Олексій - Биков Володимир

Мейн кард турніра ММА Fighting night Storm:

вага 70,3кг Гриценко Дмитро (70 кг) - Головинов Роман (70,2 кг)

вага 93+кг Писанко Олександр (107 кг) - Аднан Алич (120,5)

вага до 66кг Пашков Максим (66,3 кг) - Расул Тезекбаев (66 кг)

вага 84 кг Воробйов Роберт (83,9 кг) - Табатадзе Георгій (84 кг)

вага до 84 кг Сергеєв Максим (83,9 кг) - Сафронов Анатолій (84 кг)

На пресконференції кременчужанин Максим Сергеєв поділився, що не має забобонів перед боєм.

- Головне вірити в себе, у свої сили. Забобони потрібно залишити позаду. Зараз добре себе почуваю, скинув кілька кілограм.

Боєць Роберт Воробйов розповів, що є володарем коричневого пояса з джиу-джитсу. Боєць в октагоні зійдеться з грузинським бійцем, тому на зважуванні обидва спортсмени огорнулися в національні стяги України та Грузії.

- Готовий битися як у стійці, так і партері. Почну зі стійки. Якщо доля підкине шанс - завершу бій сабмішин (достроково – ред.), - зауважив Роберт. – Трохи зігнав ваги. Навіть не встиг скучити за McDonald’s.

Грузинський спортсмен Георгій Табатадзе за допомогою перекладача додав: «Ми любимо Україну, але прийшли, щоб перемогти».

Перекладач бійця з Грузії неочікувано запропонував Олександру Писанко розглянути його кандидатуру на наступний поєдинок.

Цікаво, що сам Олександр зізнався, що найважчим його боєм був поєдинок проти грузина в Одесі, коли він сильно зігнав вагу. Чи прийме пропозицію Писанко – дізнаємося найближчим часом. А ось як стартуватиме нова ліга, хто стане переможцями міжнародного турніру у Кременчуці – дізнаємося за кілька годин.