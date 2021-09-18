«Навіть не встиг скучити за McDonald’s»: сьогодні відбудеться міжнародний турнір ММА Fighting night Storm

Напередодні видовищних поєдинків відбулася пресконференція, представлення ліги, а також зважування бійців
Сьогодні, 18 вересня, о 18.00 на льодовій арені «Айсберг» відбудеться масштабний міжнародний турнір ММА Fighting night Storm.
Напередодні у готелі «Кремінь» відбулася пресконференція та зважування бійців.
Президент Professional fighting league storm Сергій Помазунов представив нову лігу та розповів, що це українська ліга з американським підходом. За 3-4 турніри планують проводити титульні бої за володіння поясу. На питання щодо залучення суддів UFC, Сергій Помазунов відповів, що дізнаємося про це вже у суботу.
Участь у боях візьмуть найкращі спортсмени з України, Грузії, Киргизстану, Сербії. Серед них і представники клубу Storm Роберт Воробйов, Олександр Писанко та кременчужанин Максим Сергеєв.
Анонс поєдинків міжнародного турніру ММА Fighting night storm
Мейн кард турніра ММА Fighting night Storm:
На пресконференції кременчужанин Максим Сергеєв поділився, що не має забобонів перед боєм.
Боєць Роберт Воробйов розповів, що є володарем коричневого пояса з джиу-джитсу. Боєць в октагоні зійдеться з грузинським бійцем, тому на зважуванні обидва спортсмени огорнулися в національні стяги України та Грузії.
Грузинський спортсмен Георгій Табатадзе за допомогою перекладача додав: «Ми любимо Україну, але прийшли, щоб перемогти».
Перекладач бійця з Грузії неочікувано запропонував Олександру Писанко розглянути його кандидатуру на наступний поєдинок.
Цікаво, що сам Олександр зізнався, що найважчим його боєм був поєдинок проти грузина в Одесі, коли він сильно зігнав вагу. Чи прийме пропозицію Писанко – дізнаємося найближчим часом. А ось як стартуватиме нова ліга, хто стане переможцями міжнародного турніру у Кременчуці – дізнаємося за кілька годин.