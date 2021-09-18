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Кременчук, Культура

У бюджеті знайшли кошти на планетарій у Кременчуці

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 683

 

Частину грошей знімуть з реконструкції нежитлових приміщень на Раківці

На засіданні виконкому збільшили бюджетні асигнування, які передбачені на облаштування планетарію. Кошти у розмірі 450 000 грн направили на переобладнання приміщення та придбання обладнання для планетарію на базі комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека». 

Стало відомо, які проєкти перемогли у «Громадському бюджеті Кременчука-2020»
- Збільшити бюджетні асигнування головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Кондрашов В.О.) по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 450 000,00 грн, в т. ч.: загальний фонд – 310 000,00 грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 140 000,00 грн. Кошти направити на переобладнання приміщення та придбання обладнання для планетарію на базі комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека», - йдеться у проєкті рішення. 

При цьому зменшуються бюджетні асигнування спеціального фонду (бюджет розвитку), які передбачені на реконструкцію частини нежитлових приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку в нежитловій будівлі по вул. Республіканській, 63 на суму 450 000 грн.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека громадський бюджет планетарій
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