Стало відомо, які проєкти перемогли у «Громадському бюджеті Кременчука-2020»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 614

У Кременчуці затвердили список переможців «Громадського бюджету-2020». Про це повідомили на засіданні робочої групи з впровадження партисипаторних практик.





Цього року до голосування допустили 93 проєкти, участь у ньому взяло близько 19 020 кременчужан, які мали можливість обрати по одному переможцю у п'яти категоріях. Загальна кількість голосів, відданих під час обрання ініціатив-фаворитів, становить більше 41 тис. 90% голосів кременчужани віддали в онлайн-форматі.





Тож серед великих проєктів перемогли:

Ура!!! Планетарій в м. Кременчук! – 1661 голос;

Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру – 1442 голоса.





Комунальні великі проєкти:

«Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею №10 «Лінгвіст» – 2449 голосів;

Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» – 1862 голоса;

Безпека дітей в гімназії №19 – 1786 голосів.





Комунальні малі проєкти:

СК «Боєць» - діти наше майбутнє – 2631 голос;

Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти – 1237 голосів;

Щасливі посмішки малечі :) – 1227 голосів;

Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7 – 1163 голоса;

Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15 – 964 голоса.





Квартальні майданчики:

Let’s go to городки – 1709 голосів;

Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка – 1650 голосів;

Крюківський спорт-корт – 1584 голоса;

Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» – 1560 голосів.





Малі проєкти:

Озеро Силікатне - для відпочинку придатне (сектор Занасип I) – 518 голосів;

Благоустрій зони відпочинку в районі яхт-клубу «Посейдон» (Ревівка) (сектор Ревівка) – 509 голосів;

Благоустрій скверу Юність 304 квартал (сектор Нагірна 2) – 488 голосів;

Поштовий сквер (сектор Крюків) – 440 голосів;

Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою (сектор Пивзавод) – 384 голоса;

Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків! (сектор Молодіжний) – 371 голос;

Сквер на вулиці Першотравневій (сектор Центр) – 312 голосів;

Облаштування зони відпочинку на Раківці (сектор Раківка) – 237 голосів;

Музичний Інтенсив (сектор Молокозавод) – 135 голосів;

Сквер «Книжковий» по вул. Мічуріна, 73 (сектор Занасип II та III) – 132 голоса;

Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158 (сектор Нагірна) – 125 голосів.

Детально про ініціативи, які перемогли, ви можете дізнатися за посиланням.