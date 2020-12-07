Стало відомо, які проєкти перемогли у «Громадському бюджеті Кременчука-2020»

Тепер у нашому місті з'явиться планетарій
У Кременчуці затвердили список переможців «Громадського бюджету-2020». Про це повідомили на засіданні робочої групи з впровадження партисипаторних практик.
Цього року до голосування допустили 93 проєкти, участь у ньому взяло близько 19 020 кременчужан, які мали можливість обрати по одному переможцю у п'яти категоріях. Загальна кількість голосів, відданих під час обрання ініціатив-фаворитів, становить більше 41 тис. 90% голосів кременчужани віддали в онлайн-форматі.
Тож серед великих проєктів перемогли:
- Ура!!! Планетарій в м. Кременчук! – 1661 голос;
- Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру – 1442 голоса.
Комунальні великі проєкти:
- «Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею №10 «Лінгвіст» – 2449 голосів;
- Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» – 1862 голоса;
- Безпека дітей в гімназії №19 – 1786 голосів.
Комунальні малі проєкти:
- СК «Боєць» - діти наше майбутнє – 2631 голос;
- Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти – 1237 голосів;
- Щасливі посмішки малечі :) – 1227 голосів;
- Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7 – 1163 голоса;
- Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15 – 964 голоса.
Квартальні майданчики:
- Let’s go to городки – 1709 голосів;
- Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка – 1650 голосів;
- Крюківський спорт-корт – 1584 голоса;
- Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» – 1560 голосів.
Малі проєкти:
- Озеро Силікатне - для відпочинку придатне (сектор Занасип I) – 518 голосів;
- Благоустрій зони відпочинку в районі яхт-клубу «Посейдон» (Ревівка) (сектор Ревівка) – 509 голосів;
- Благоустрій скверу Юність 304 квартал (сектор Нагірна 2) – 488 голосів;
- Поштовий сквер (сектор Крюків) – 440 голосів;
- Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою (сектор Пивзавод) – 384 голоса;
- Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків! (сектор Молодіжний) – 371 голос;
- Сквер на вулиці Першотравневій (сектор Центр) – 312 голосів;
- Облаштування зони відпочинку на Раківці (сектор Раківка) – 237 голосів;
- Музичний Інтенсив (сектор Молокозавод) – 135 голосів;
- Сквер «Книжковий» по вул. Мічуріна, 73 (сектор Занасип II та III) – 132 голоса;
- Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158 (сектор Нагірна) – 125 голосів.
Детально про ініціативи, які перемогли, ви можете дізнатися за посиланням.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: progorodsamara.ru