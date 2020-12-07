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У Полтаві затримали зловмисників, які продавали задешево автомобілі з перебитими номерами

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 344

 

«Бізнесмени» успішло «впарили» 5 таких машин

У Полтаві затримали зловмисників, які продавали задешево автомобілі з перебитими номерами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


Спільний незаконний бізнес вели троє чоловіків та жінка. Вони купували на території України машини, якими заборонено користуватися на законних підставах: «евробляхи» та автомобілі, які перебувають у розшуку. 


У telegram-каналах зловмисники замовляли техпаспорти, а потім кустарним способом у гаражах та боксах вварювали «ліві» номери агрегатів замість справжніх. 


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Коштували автівки значно дешевше ринкової вартості, а відтак приваблювали покупців. Відомо, що горе-підприємцям вдалося успішно «впарити» 5 таких машин. 


Правоохоронці відкрили ряд кримінальних проваджень за: 

  • ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу);
  • ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах).


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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: шахрайство автомобілі перебиті номери
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