У Полтаві затримали зловмисників, які продавали задешево автомобілі з перебитими номерами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Спільний незаконний бізнес вели троє чоловіків та жінка. Вони купували на території України машини, якими заборонено користуватися на законних підставах: «евробляхи» та автомобілі, які перебувають у розшуку.
У telegram-каналах зловмисники замовляли техпаспорти, а потім кустарним способом у гаражах та боксах вварювали «ліві» номери агрегатів замість справжніх.
Коштували автівки значно дешевше ринкової вартості, а відтак приваблювали покупців. Відомо, що горе-підприємцям вдалося успішно «впарити» 5 таких машин.
Правоохоронці відкрили ряд кримінальних проваджень за: