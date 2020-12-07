Кременчужанин сплатив 270 тисяч гривень боргу по аліментах, аби не підмітати вулиці

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 277

Батьки, котрі не перераховують у визначені строки аліменти, збільшують не лише суму заборгованості, а й відсоток настання для себе неприємних наслідків, попереджає пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Внесення відомостей до Єдиного реєстру боржників , арешт банківських рахунків та майна, обмеження деяких прав, адміністративна та кримінальна відповідальність – правові санкції, що чекають на осіб, які свідомо відмовляються виконувати батьківський обов’язок



Мешканець Кременчуцького району за час несплати аліментів випробував на собі майже всі вищезазначені заходи примусового впливу на неплатників. Накопичувати заборгованість чоловік припинив лише після того, як фахівці Крюківського відділу державної виконавчої служби склали адміністративний протокол та направили його до суду. Отримавши рішення та почавши відпрацювання покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт, містянин усвідомив, що це не жарт.





Так, щоб уникнути виконання малопривабливих робіт на вулицях міста, громадянин повернув двом неповнолітнім дітям аліменти у розмірі 234 тисяч гривень разом зі штрафом у розмірі 34 тисяч гривень за їх несвоєчасну сплату.