БлогЪ: коронавірусний щоденник кременчужанки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 289 Коментарів: 2

37,9.. Десь переохолола - подумала я. Випила таблетку і продовжила свої справи. Під вечір я відчула біль у горлі, але не звертала уваги, чай і спати👌🏽

Вперше я заснула дуже рано. Зранку відчула мурахи по тілу та зсередини ніби трясло.. Знову температура! І сильна головна біль.

Ще 5 годин - і я вже не відчувала запахів і смаків. Звичайно, перше - паніка! Далі дзвінки мамі, подругам і сльози.





«Я могла всіх заразити», - перша фраза кожного дзвінку.





Попередила всіх контактуючих. Вітаміни і вода - це все, що було необхідно.





Так як на вихідних тесту не роблять - чекала понеділка.





Стан все гірше. Ломота у тілі, м‘язах, температура. Нічого не відчуваю, від слова НІЧОГО. Ні кави, ні лимонів, ні хрону, ні улюблених мандаринок.









Візит до лікарні. Тест - позитивний. Уже не дивно і не новина. Знову плачу. Бабуся, я з нею контактувала🥺





Вона знаходиться під наглядом, проінформована та п‘є вітамінки.





Лікар продовжив лікування мами. Вона у мене фармацевт✌🏼



Зараз відчуваю себе краще. Запахи не повернулись, кашель. П‘ю дуже багато води. Так у мене нормалізується температура.





Далі буде...