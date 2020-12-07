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Кременчук, Блоги, Коронавірус / Карантин

БлогЪ: коронавірусний щоденник кременчужанки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 289 Коментарів: 2

 

37,9..  Десь переохолола - подумала я. Випила таблетку і продовжила свої справи. Під вечір я відчула біль у горлі, але не звертала уваги, чай і спати👌🏽

Вперше я заснула дуже рано. Зранку відчула мурахи по тілу та зсередини ніби трясло.. Знову температура! І сильна головна біль.

Ще 5 годин - і я вже не відчувала запахів і смаків. Звичайно, перше - паніка! Далі дзвінки мамі, подругам і сльози.


«Я могла всіх заразити», - перша фраза кожного дзвінку.


Попередила всіх контактуючих. Вітаміни і вода - це все, що було необхідно.


Так як на вихідних тесту не роблять - чекала понеділка.


Стан все гірше. Ломота у тілі, м‘язах, температура. Нічого не відчуваю, від слова НІЧОГО. Ні кави, ні лимонів, ні хрону, ні улюблених мандаринок.



Візит до лікарні. Тест - позитивний. Уже не дивно і не новина. Знову плачу. Бабуся, я з нею контактувала🥺


Вона знаходиться під наглядом, проінформована та п‘є вітамінки.


Лікар продовжив лікування мами. Вона у мене фармацевт✌🏼


Зараз відчуваю себе краще. Запахи не повернулись, кашель. П‘ю дуже багато води. Так у мене нормалізується температура.


Далі буде...

5
Автор: Дарія Губенко
Теги: блоги коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

125
Джо:
Сьогодні, 15:19

какой-то недоблог с недовидео...)

 

в общем, бред


17 2
58
mullet:
Сьогодні, 15:46

Норм, надо чтоб люди делились своим опытом, меньше будет отрицателей и может кого-то успокоит.


3 8

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