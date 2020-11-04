«Не могу отличить духи от хлорки»: истории кременчужан, переболевших COVID-19

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 793

Как себя проявляет коварная болезнь и с чем сталкиваются те, кто ее подхватил

Кременчуг почти приблизился к “красной зоне”. Заболеваемость растет и "свидетелей коронавируса" становится все больше. Как он протекает и с чем сталкиваются кременчужане, которые болеют им в лёгкой форме, на дому? Мы пообщались с теми, кто уже на личном опыте столкнулся с COVID-19.





Кременчужанка Алина уже две недели лечится дома. Ей сделали тест и подтвердили диагноз – COVID-19. Все начиналось с температуры. А потом пропало обоняние: женщина уже неделю не различает запахи...





– Болезнь началась внезапно, – рассказывает кременчужанка. – Я проснулась утром с больным горлом, кашлем и температурой + 38,5. Сразу же побежала к врачу. Он меня послушал и ему не понравилось мое дыхание. Направил на рентген. На снимке все было чисто. Мне выписали антибиотик и противовирусный препарат, потому что дыхание было жестким, и я ушла на больничный. Постоянно держалась высокая температура. Ее вообще ничем нельзя было сбить. После приёма лекарства она максимум могла упасть с + 38,5 до + 38.





Испытывала большую слабость. Много раз болела ОРВИ, но такого никогда не было. Чтобы сходить в туалет, нужно было настраиваться минут пять. Сделать над собой усилие и только потом встать с кровати. Полное отсутствие энергии. Было ощущение, что ОРВИ протекает не так как обычно. А через два дня после похода в поликлинику я полностью перестала различать запахи. Нос не заложен, но обоняние полностью пропало. Я не различаю запаха кофе, духов и даже хлорки. У меня такого никогда не было. Но у нас медики считают, что отсутствие обоняния – не показатель COVID-19. Поэтому тест на коронавирус мне сделали только через неделю благодаря усилиям моего семейного врача. Тест оказался положительным. Если бы мне его не назначили, я б обращалась в лабораторию сама.





– До того как вы узнали о положительном тесте, все равно приходилось идти в поликлинику, контактировать с другими посетителями...





– Да, потому что сейчас врачи уже не выезжают к пациентам на дом: только к лежачим больным. Но в общей очереди с другими пациентами я не сидела. Больных с температурой и тех, у кого она была, но ее сбили препаратами, направляют в изолятор, где они ожидают приёма врача. В изоляторе я была одна. Семейный врач сразу заподозрила коронавирус. Если бы она не добилась проведения теста, то мне пришлось бы ходить в поликлинику каждые три дня продлевать больничный. Скорее всего, без теста меня бы сейчас выписали, потому что температура уже ушла.





– Какое лечение назначили после подтверждения коронавируса?





– Выписали другой антибиотик, Осельтамивир, который назначают при COVID-19. В остальном просто снимала симптомы: полоскание горла, промывание носа, питье, витамины. Как и при любой простуде.





– Кто с вами живет, кто вам помогает во время болезни?





– Со мной живёт сын. Он учится, но сейчас, так как он контактировал со мной, сидит на карантине.





– Какие еще симптомы появились?





– Пропали вкусовые ощущения. Я различаю только сладкое, соленое, кислое, горькое. А нюансов пищи я не чувствую. Если закрыть глаза, то можно съесть бумагу и не почувствовать. Хочется пить. И пить нужно очень много, потому что существует угроза сгущения крови. И полное отсутствие энергии: просто хочется лечь и лежать. Температура держалась около недели. Она то резко поднималась, то пропадала.





– Как чувствуете себя сейчас?





– Температура пропала. Утром я много кашляю. Потом меньше, но целый день лежу и сплю: вялость, сонливость. Просто впадаешь в какой-то анабиоз. Катастрофическая слабость. И отсутствие запахов.





– Во сколько денег вылилось лечение?





– Осельтамивир на неделю стоит 550 грн. В среднем, без учета рентгена и анализов, которые я делала в частной клинике, лечение обошлось в 2500 грн. При коронавирусе нужно обязательно принимать кроворазжижающие препараты, потому что сгущается кровь.





– Сколько времени еще продлится лечение?





– Я ещё лечусь дома. Сколько это будет длится, я не знаю. Никто не говорит. Врач меня осматривал, слушал: вроде все хорошо. Финальный тест на COVID-19 сейчас не делают. Нужно будет делать анализ крови. Для себя я еще буду делать рентген.





– Есть версии, где вы могли заразиться?





– Понятия не имею. Я соблюдала все правила: носила маску, мыла руки, придерживалась социальной дистанции. Общественным транспортом я не пользуюсь, в кинотеатры и на развлекательные мероприятия не хожу. Я всегда относилась ответственно к своему здоровью, потому что знала, что эта болезнь реальна. Может, на работе.





– Нужно ли было устанавливать приложение, отправлять свое местонахождение?





– Нет. Но я дисциплинированная, никуда не выхожу из дома.





– Как решаете бытовые вопросы? Кто ходит за продуктами?





– Сын. Он сидит со мной на самоизоляции, но он не болен и может выходить на улицу, в магазин.





– Как дома изолируетесь друг от друга?





– Мы находимся в разных комнатах, стараемся не пересекаться. Но, опять же, туалет, кухня общие. Поэтому в общих зонах я хожу в маске, постоянно проветриваю квартиру. У меня отдельная посуда, соблюдаем все правила гигиены.





– У вас есть знакомые, которые болеют коронавирусом?





– Я выложила пост на фейсбук и отозвалось много людей. Как минимум десять моих знакомых из моего окружения оказались больны коронавирусом. Все начали писать, поддерживать. Многие опасаются афишировать, что болеют: все помнят, как весной были гонения на больных. Но общение это очень важно. Это успокаивает. Мне, например, очень хотелось пообщаться со "свидетелями коронавируса". Ведь все мысли крутятся вокруг этой болезни, хочется поговорить с тем, кто через это уже прошел. Я, честно говоря, прозрела, когда болела: не ожидала, что вокруг так много больных COVID-19.





– Что посоветуете другим больным, заразившимся коронавирусом?





– Во-первых, сразу же обращайтесь к врачу. Если вы чувствуете, что ОРВИ протекает не так как обычно, добивайтесь проведения ПЦР-теста. Если его не назначили, сделайте его самостоятельно. Это ваше здоровье. С этой болезнью чувствуешь себя как подопытный кролик. Никто не знает, каким боком она выльется и какими будут последствия. За свое здоровье нужно бороться. Во-вторых, меньше нервничайте, возможно, стоит попить успокоительное. Ведь очень страшно после того, когда тебе сообщили о положительном результате. А когда общаешься с людьми, которые через это уже прошли, становится легче.





- Как болезнь протекала у ваших знакомых? Какие симптомы?





– У всех протекает по разному. Основное – это повышенная температура и отсутствие обоняния. Температура может падать и потом подниматься. У кого-то долго держится + 37 “с хвостиком”. Но обоняние отсутствует абсолютно у всех.



“Самое страшное – когда ты ждёшь результатов теста”



Наталия почувствовала недомогание в начале октября. Изначально списала все на ангину:



– Первые дни у меня начало болеть горло, была небольшая температура: + 37 "с хвостиком". На третий день температура поднялась до +38,3: появился такой жар, который я просто ничем не могла сбить. Ночью муж сделал компресс с уксусом, положил его на лоб, и я хотя бы смогла уснуть. Изначально я была уверена, что это ангина, потому что я так ею болею.





На четвёртый день мне стало легче: температура +37. Я пила всякие порошки. Дальше перестало болеть горло, прошла температура, но полностью пропал аппетит. Я люблю сладкое, булочки. Но в тот момент я на них даже смотреть не могла: меня аж тошнило. Я не придала этому большого значения, потому что такое бывает, когда заболеваешь. На 8-й день начался насморк: из носа просто текло, но он не был заложен. Когда я готовила на кухне, вдруг поняла, что не различаю запахов. Я перепробовала все резкие запахи в доме. Оказалось, что не могу отличить ацетон от духов! Просто засовываю нос во флакончик и ничего не слышу! Не слышала даже самые ядреные духи. Пробивал только нашатырный спирт.





На 9-й день позвонила семейному врачу. Рассказала ситуацию. Она назначила мне тест на COVID-19. Перед его проведением нельзя ничего есть, пить, зубы чистить. Ко мне приехали делать тест на дом. Зимой мы смотрели новости из Китая и видели людей в этих скафандрах: казалось чем-то выходящим из ряда вон. Сейчас этот "китай" видишь у себя в квартире, когда к тебе на дом приезжают делать тест. Длинными ватными палочками берут мазок с горла и носа. Процедура, конечно, ужасная, но терпимо. На 11-й день пришли результаты. Тест был положительный. Сказали, что мы с мужем должны будем 2 недели находиться дома на самоизоляции.





– Как вы на это отреагировали?





– Шок. Что называется, как кувалдой по голове. Не знали, куда бежать и что делать. Нужно ли проводить КТ: ведь это же такое облучение. Было страшно, что болезнь может усугубится до тяжёлой формы. Даже несмотря на то, что у меня нет хронических заболеваний и не критический возраст, все равно было не по себе. Ведь понимаешь, что возможны осложнения. Самое страшное – когда ты ждёшь результатов теста. Дальше уже, в принципе, мозг понимает, по какому сценарию ему действовать. Но до этого находишься в подвешенном состоянии. Не понимаешь, отправят тебя в больницу или нет, что будут делать. Неизвестность пугает больше всего.





– Как развивалась болезнь дальше?





– Начался сухой кашель: не сильный, но был. Он стал опускаться ниже, но мне помог сироп. Была некоторая слабость, но не так, чтобы не подняться с постели. Немного походила – и хочется пойти прилечь. На 15-й день мне назначили рентген легких. Он показал, что легкие чистые.





– Супругу тоже назначили ПЦР?





– Нет, он должен быть на карантине вместе со мной. Считается, что если он не заболел в течение 2-х недель, и не проявились симптомы, значит, он не заболел и имеет право контактировать с людьми. Во время моей болезни муж имел право выходить: он покупал продукты в магазине возле дома, рядом с нами, ходил в аптеку. Я никуда не выходила.





– Вам пришлось на две недели уйти с работы вместе с мужем...





– Да, мужу выдали на работе больничный лист. А я работаю сама на себя. Конечно, я не смогла работать в это время, пока сидела дома.





– Как сейчас самочувствие?





– Через две недели самоизоляции симптомы прошли. Мне сказали, что со мной все хорошо. Контрольный тест делать не надо. Я не знаю, по какой методике они это определяют. Сейчас чувствую себя нормально. Я уже начала немного различать запахи. Уже могу отличить духи от ацетона, хотя еще плохо различаю нюансы ароматов. Мне объяснили, что обоняние будет еще какое-то время восстанавливаться. Жду, когда восстановятся запахи. Особенно кофе: я и подумать не могла, что весь кайф от него именно в запахе, а не во вкусе.





Сейчас уже силы вернулись, только обоняние отстаёт. Еда пока что не приносит такого удовольствия. Раньше не могла и дня прожить без булочки или конфетки. Сейчас могу съесть, но так не тянет на мучное и сладкое, как раньше. Я прилично похудела: ушло 2,5 кг.

Переживала по этому поводу: для меня это много, а организму нужно брать откуда-то силы, чтобы бороться.





Сделала анализ крови чисто для себя, чтобы удостовериться, что у меня нет никаких воспалительных процессов. Все хорошо, но все равно остаются мысли о том, что ты не проходил комплексное обследование. Но сейчас идти в больницу обследоваться не очень хочется. Я и так практически не ходила: с врачом мы общались больше по вайберу.





– Вы анализировали, где могли подхватить коронавирус?





– Мы думали над этим вопросом с мужем, но так и не поняли. Конечно, думаешь: "почему я"? Ведь мы так береглись: мыли руки и пользовались дезинфектором еще до того, как это стало модным. Ответственно носили маски: не так, как многие сейчас делают, когда носят их несколько дней подряд. Надевали маску один-два раза. Всегда соблюдали социальную дистанцию и даже просили дистанцироваться людей в очереди, если они об этом забывали. Реально, мы придерживались всех рекомендаций. Не ходили в многолюдные места, всего пару раз выбрались в кафе или ресторан. Среди знакомых тоже не было подтверждённых случаев с коронавирусом.





– Как проходило время в домашней изоляции?





– Развлекались как могли: с мужем играли в покер, разные настольные игры. Но все равно морально тяжело. Я почти месяц не выходила из дома. Нельзя пойти прогуляться, подышать свежим воздухом. Когда я смогла наконец выйти, была так счастлива, так радовалась каждому листочку.





– А что касается людей, с которыми вы контактировали, пока не знали о своем диагнозе?





– Я действительно несколько дней вела обычный образ жизни, когда мне стало легче, но еще не пропало обоняние. Мне казалось, что у меня обычная простуда, не было уже ни кашля, ни температуры. К счастью, в тот период я почти ни с кем не встречалась. Даже к родителям не заглядывала. Но, конечно, пару раз пользовалась общественным транспортом. Медики контактный круг лиц не изучали. Такого, чтобы пришли на работу мужа проверять всех на коронавирус, потому что я заболела, не было.





– Как сейчас общество реагирует? Люди сторонятся общения?





– Сейчас я уже выздоровела. Но если кого-то встречаю на улице, то останавливаюсь на расстоянии. Просто чтобы человек был спокоен и я тоже, что из-за меня не случилось беды. В целом, люди не показывают ничего открыто, но все равно есть страх в глазах. Уже не летят в коронавирусных камни, люди свыклись с мыслью о болезни. Но всё равно все боятся и немного сторонятся, конечно, за исключением близких. Но стоит понимать, что все равно в нашем окружении есть такие больные. И статистика не дает всей картины: реальные цифры намного выше. Ведь многие люди не обращаются к врачу или им не проводят тестирование. Если раньше говорили, покажите, у кого знакомые болеют коронавирусом, то, думаю, сейчас почти нет людей, у которых нет знакомых, не переболевших COVID.



