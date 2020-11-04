Хокеїст «Кременчука» приєднався до презентації ювілейного сезону 2020-2021

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Ліга підвела підсумки минулого сезону і розповіла про те, яким буде новий чемпіонат

Вчора, 6 листопада, Українська хокейна ліга спільно з Parimatch провели презентацію п'ятого, ювілейного, сезону чемпіонату УХЛ Паріматч-2020/21. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





Крім керівників УХЛ і представників Parimatch зі ЗМІ поспілкувалися і діючі хокеїсти - захисник «Кременчука» Олександр Бойових, захисник «Донбасу» Дмитро Ігнатенко, а також капітан відродженого київського «Сокола» Фелікс Морозов. Гравці поділилися своїми очікуваннями від нового сезону, а також розповіли, яке значення для чемпіонату має розширення складу учасників, будівництво нових арен і збільшення конкуренції серед клубів і гравців.









Після офіційної частини гості заходу мали змогу взяти участь в кібертурнірі по NHL20 і перевірити свої сили в віртуальному хокеї.





Нагадаємо, що вже сьогодні хокейний клуб «Кременчук» на своєму полі прийме «Крижаних Вовків». Початок матчу о 14.00.



