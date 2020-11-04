Кременчужан судитимуть за збут та виготовлення метамфетаміну

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Зловмисники виготовляли психотропні речовини з метою їх подальшого продажу наркозалежним особам в одному із сіл Кременчуцького району

Угруповання під керівництвом кримінальних ватажків з Кременчука налагодило діяльність нарколабораторії з виготовлення сильнодіючих наркотичних засобів та розповсюдження їх на території Полтавської області. Викрили зловмисників оперативники внутрішньої безпеки НПУ. Спільно з поліцією та прокуратурою Полтавщини наркодилерам вручено підозри. Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.





У лютому 2020 року працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України припинили діяльність злочинної організації, до складу якої входили колишні правоохоронці. Однак подальше оперативне відпрацювання зазначеної групи осіб вивело на «слід» ще однієї кримінальної структури, яка безпосередньо займалася виготовленням сильнодіючих наркотиків - метамфетаміну - та постачання їх у регіон через власні ринки збуту.





Організаторами наркобізнесу виявились двоє мешканців Кременчука, 44 та 51 років, добре відомих в кримінальних колах. До злочинної діяльності залучили двох чоловіків 34-х років та 33-річну дружину одного з них. Саме вони виготовляли, фасували та розподіляли наркотики серед довірених дилерів.









Добре оснащену лабораторію з виробництва метамфетаміну ділки облаштували у приватному виробничому приміщенні, в одному із сіл Кременчуцького району.





За місцем мешкання фігурантів злочинної групи, у приміщенні нарколабораторії, в автомобілях змовників працівники Полтавського управління внутрішньої безпеки поліції, слідчого управління поліції Полтавщини, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення ГУНП у Полтавської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели санкціоновані обшуки.





Наразі усім фігурантам угруповання вже вручено підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).





Вирішується питання про обрання запобіжних заходів учасникам групи.





Наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.