47 нових випадків захворювання на COVID-19 у Кременчуці

Вчора, 22:16 Переглядів: 655

Сьогодні, 6 листопада, у Кременчуці зареєстровано 47 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли двадцять вісім жінок віком від 28 до 82 років та дев'ятнадцять чоловіків віком від 28 до 73 років. Сорок пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Сім - лікуються в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало дев'ятнадцять пацієнтів.