У мерії заявили, що Кременчук мав залишитися у помаранчевій зоні епіднебезпеки

За словами Віталія Малецького, Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ надав необ'єктивні дані, якими і керувалася державна комісія ТЕБ і НС
6 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький повідомив, що за показниками захворюваності Кременчук має досі залишатися у помаранчевій зоні.
Він зазначив, що та статистика по Кременчуку, яку надав Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ (і саме вона лягла в основу рішення комісії ТЕБ і НС на державному рівні щодо введення обмежень червоної зони) сильно різняться з тими, які є насправді у нашому місті, – майже у 2 рази.
Тому є домовленість з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим, що розбіжності мають бути уточнені до 9.00 9 листопада, щоб вийти на об'єктивні цифри. Відповідні листи вже готують та нададуть розрахунки, щоб можна було проаналізувати ситуацію.
Але так як є рішення обласної та державної комісій ТЕБ і НС, які вони ухвалювали на основі даних обласного лабораторного центру, на місцевому рівні їх змінити не можна. Проте у понеділок, 9 листопада, коли показники уточнять, можливі зміни. Зокрема, наразі вирішили, що навчатися в очному форматі будуть лише школярі початкової школи, а старші учні підуть на дистанційне навчання, та це може коригуватися.
Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа пояснив, які критерії впливають на визначення зонування території щодо карантинних обмежень і яка ситуація конкретно у Кременчуці.
1. Завантаженість ліжок, що визначені для хворих з COVID-19
Загальний ліжковий фонд по Кременчуку завантажений на 38,5%, зокрема:
Для переходу до червоної зони рахується тільки загальний показник, він має становити 50% (а в Кременчуці – 38,5%).
2. Рівень нових випадків захворюваності за останні 14 днів
У нашому місті він складає 607 випадків, якщо в показниках на 100 тисяч населення, то 279 (обласний центр дає більше 500). Для переходу у червону зону він має бути 320 і вище.
3. Кількість проведених тестувань або охват діагностикою всього населення
По ПЛР-діагностиці цей показник наступний: 175,1 за 7 днів, по ІФА – 196,0 за 7 днів.
Тож мер Віталій Малецький підсумував: