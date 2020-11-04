Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У мерії заявили, що Кременчук мав залишитися у помаранчевій зоні епіднебезпеки

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 2 407

 

За словами Віталія Малецького, Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ надав необ'єктивні дані, якими і керувалася державна комісія ТЕБ і НС

6 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький повідомив, що за показниками захворюваності Кременчук має досі залишатися у помаранчевій зоні.


Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Кременчук також


Він зазначив, що та статистика по Кременчуку, яку надав Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ (і саме вона лягла в основу рішення комісії ТЕБ і НС на державному рівні щодо введення обмежень червоної зони) сильно різняться з тими, які є насправді у нашому місті, – майже у 2 рази.


Тому є домовленість з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим, що розбіжності мають бути уточнені до 9.00 9 листопада, щоб вийти на об'єктивні цифри. Відповідні листи вже готують та нададуть розрахунки, щоб можна було проаналізувати ситуацію.


- По нашим розрахункам, наразі місто Кременчук перебуває у помаранчевій зоні, відповідно посилення карантинних вимог по місту Кременчуку не повинно бути, - констатував мер. - Але на підставі тієї інформації, яку дав обласний лабораторний центр, було прийнято рішення про віднесення Кременчука до червоної зони.


Але так як є рішення обласної та державної комісій ТЕБ і НС, які вони ухвалювали на основі даних обласного лабораторного центру, на місцевому рівні їх змінити не можна. Проте у понеділок, 9 листопада, коли показники уточнять, можливі зміни. Зокрема, наразі вирішили, що навчатися в очному форматі будуть лише школярі початкової школи, а старші учні підуть на дистанційне навчання, та це може коригуватися.


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа пояснив, які критерії впливають на визначення зонування території щодо карантинних обмежень і яка ситуація конкретно у Кременчуці.


1. Завантаженість ліжок, що визначені для хворих з COVID-19


Загальний ліжковий фонд по Кременчуку завантажений на 38,5%, зокрема:

  • 40,8% – в інфекційному шпиталі лікарні ім. Богаєвського;
  • в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» – 65%;
  • у міській дитячій лікарні – 8,3%;
  • у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 13% (це вагітні, у яких або підтверджений діагноз COVID-19 або підозра).

Для переходу до червоної зони рахується тільки загальний показник, він має становити 50% (а в Кременчуці – 38,5%).


2. Рівень нових випадків захворюваності за останні 14 днів


У нашому місті він складає 607 випадків, якщо в показниках на 100 тисяч населення, то 279 (обласний центр дає більше 500). Для переходу у червону зону він має бути 320 і вище.


3. Кількість проведених тестувань або охват діагностикою всього населення


По ПЛР-діагностиці цей показник наступний: 175,1 за 7 днів, по ІФА – 196,0 за 7 днів.


- Тобто загальний охват населення на 100 тисяч у нас складає 371, що в два рази краще, ніж середній загальний показник по нашій державі, - прокоментував головний медик нашого міста.


Тож мер Віталій Малецький підсумував:


- Наразі ситуація в місті контрольована: у нас є запас ліжок, нормальні показники по одужанню наших пацієнтів, на сьогодні завантажено 38,5% ліжок. Норматив – 50%, тобто у нас все нормально, – сказав мер та закликав кременчужан суворо дотримуватися карантинних вимог, щоб не допустати поширення хвороби. – Ми працюємо далі, забезпечуємо функціонування всієї системи транспорту і економіки міста, тому що ще один карантин, ще один локдаун економіка України, економіка Кременчука не переживе. Тому максимально робимо все для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста і всіх закладів.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: magnolia-tv.com
Теги: коронавірус коронавирус карантин заболеваемость показатели статистика
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