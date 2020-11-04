У мерії заявили, що Кременчук мав залишитися у помаранчевій зоні епіднебезпеки

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6 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький повідомив, що за показниками захворюваності Кременчук має досі залишатися у помаранчевій зоні.









Він зазначив, що та статистика по Кременчуку, яку надав Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ (і саме вона лягла в основу рішення комісії ТЕБ і НС на державному рівні щодо введення обмежень червоної зони) сильно різняться з тими, які є насправді у нашому місті, – майже у 2 рази.





Тому є домовленість з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим, що розбіжності мають бути уточнені до 9.00 9 листопада, щоб вийти на об'єктивні цифри. Відповідні листи вже готують та нададуть розрахунки, щоб можна було проаналізувати ситуацію.





- По нашим розрахункам, наразі місто Кременчук перебуває у помаранчевій зоні, відповідно посилення карантинних вимог по місту Кременчуку не повинно бути, - констатував мер. - Але на підставі тієї інформації, яку дав обласний лабораторний центр, було прийнято рішення про віднесення Кременчука до червоної зони.



Але так як є рішення обласної та державної комісій ТЕБ і НС, які вони ухвалювали на основі даних обласного лабораторного центру, на місцевому рівні їх змінити не можна. Проте у понеділок, 9 листопада, коли показники уточнять, можливі зміни. Зокрема, наразі вирішили, що навчатися в очному форматі будуть лише школярі початкової школи, а старші учні підуть на дистанційне навчання, та це може коригуватися.





Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа пояснив, які критерії впливають на визначення зонування території щодо карантинних обмежень і яка ситуація конкретно у Кременчуці.



1. Завантаженість ліжок, що визначені для хворих з COVID-19



Загальний ліжковий фонд по Кременчуку завантажений на 38,5%, зокрема:

40,8% – в інфекційному шпиталі лікарні ім. Богаєвського;

в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» – 65%;

у міській дитячій лікарні – 8,3%;

у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 13% (це вагітні, у яких або підтверджений діагноз COVID-19 або підозра).

Для переходу до червоної зони рахується тільки загальний показник, він має становити 50% (а в Кременчуці – 38,5%).



2. Рівень нових випадків захворюваності за останні 14 днів





У нашому місті він складає 607 випадків, якщо в показниках на 100 тисяч населення, то 279 (обласний центр дає більше 500). Для переходу у червону зону він має бути 320 і вище.



3. Кількість проведених тестувань або охват діагностикою всього населення



По ПЛР-діагностиці цей показник наступний: 175,1 за 7 днів, по ІФА – 196,0 за 7 днів.





- Тобто загальний охват населення на 100 тисяч у нас складає 371, що в два рази краще, ніж середній загальний показник по нашій державі, - прокоментував головний медик нашого міста.





Тож мер Віталій Малецький підсумував:





- Наразі ситуація в місті контрольована: у нас є запас ліжок, нормальні показники по одужанню наших пацієнтів, на сьогодні завантажено 38,5% ліжок. Норматив – 50%, тобто у нас все нормально, – сказав мер та закликав кременчужан суворо дотримуватися карантинних вимог, щоб не допустати поширення хвороби. – Ми працюємо далі, забезпечуємо функціонування всієї системи транспорту і економіки міста, тому що ще один карантин, ще один локдаун економіка України, економіка Кременчука не переживе. Тому максимально робимо все для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста і всіх закладів.