10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу - новий антирекорд

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З них дітей – 316, медпрацівників – 519

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 699 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 5415 жителів області, продовжують лікування 6057 людей, зокрема 160 дітей.





Всього зареєстровано 227 летальних випадків, нових за добу – 7 (Кременчук – 3; Полтава – 2; Лубенський, Пирятинський райони).

За минулу добу зареєстровано 362 нові випадки.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 5830 (64 нові випадки),

Кременчук – 1626 (86 нових випадків),

Полтавський район – 486 (18 нових випадків),

Миргород – 396 (26 нових випадків),

Горішні Плавні – 310 (16 нових випадків),

Лохвицький район – 264 (23 нові випадки),

Лубни – 248 (22 нові випадки),

Зіньківський район – 219 (9 нових випадків),

Котелевський район – 200 (3 нові випадки),

Диканський район – 160 (14 нових випадків),

Кременчуцький район – 160,

Хорольський район – 153 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 138 (11 нових випадків),

Решетилівський район – 129 (9 нових випадків),

Великобагачанський район – 127 (3 нові випадки),

Глобинський район – 124 (3 нові випадки),

Шишацький район – 122 (7 нових випадків),

Кобеляцький район – 116 (7 нових випадків),

Карлівський район – 109,

Миргородський район – 94 (2 нові випадки),

Лубенський район – 88 (1 новий випадок),

Гадяч – 81 (1 новий випадок),

Чутівський район – 80 (12 нових випадків),

Машівський район – 78 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 76 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 68 (4 нові випадки),

Козельщинський район – 56 (8 нових випадків),

Гадяцький район – 53 (1 новий випадок),

Семенівський район – 42,

Оржицький район – 35 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 31 (1 новий випадок).









Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 98,

Гадяч – 23,

Гадяцький – 17,

Глобинський – 37,

Гребінківський – 10,

Диканський – 45,

Зіньківський – 90,

Карлівський – 53,

Кобеляцький – 30,

Козельщинський – 26,

Горішні Плавні – 157,

Котелевський – 67,

Кременчук – 1026,

Кременчуцький – 92,

Лохвицький – 52,

Лубни – 94,

Лубенський – 39,

Машівський – 14,

Миргород – 168,

Миргородський – 41,

Новосанжарський – 48,

Оржицький – 7,

Пирятинський – 48,

Полтава – 3338,

Полтавський – 279,

Решетилівський – 36,

Семенівський – 10,

Хорольський – 19,

Чорнухинський – 21,

Чутівський – 38,

Шишацький – 34.





Зараз Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебуватимуть у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!





*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.









За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 519).





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 470 осіб;

летальних випадків – 187;

одужало – 8 685 осіб;

здійснено тестувань за добу – 82 327 (в т.ч. методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).





За весь час пандемії в Україні

- захворіло – 450 934 особи;

- одужало – 204 229 осіб;

- летальних випадків – 8 312;

- проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.









За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.