10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу - новий антирекорд

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 699 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 5415 жителів області, продовжують лікування 6057 людей, зокрема 160 дітей.
Всього зареєстровано 227 летальних випадків, нових за добу – 7 (Кременчук – 3; Полтава – 2; Лубенський, Пирятинський райони).
За минулу добу зареєстровано 362 нові випадки.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
Полтава – 5830 (64 нові випадки),
Кременчук – 1626 (86 нових випадків),
Полтавський район – 486 (18 нових випадків),
Миргород – 396 (26 нових випадків),
Горішні Плавні – 310 (16 нових випадків),
Лохвицький район – 264 (23 нові випадки),
Лубни – 248 (22 нові випадки),
Зіньківський район – 219 (9 нових випадків),
Котелевський район – 200 (3 нові випадки),
Диканський район – 160 (14 нових випадків),
Кременчуцький район – 160,
Хорольський район – 153 (7 нових випадків),
Новосанжарський район – 138 (11 нових випадків),
Решетилівський район – 129 (9 нових випадків),
Великобагачанський район – 127 (3 нові випадки),
Глобинський район – 124 (3 нові випадки),
Шишацький район – 122 (7 нових випадків),
Кобеляцький район – 116 (7 нових випадків),
Карлівський район – 109,
Миргородський район – 94 (2 нові випадки),
Лубенський район – 88 (1 новий випадок),
Гадяч – 81 (1 новий випадок),
Чутівський район – 80 (12 нових випадків),
Машівський район – 78 (1 новий випадок),
Пирятинський район – 76 (2 нові випадки),
Гребінківський район – 68 (4 нові випадки),
Козельщинський район – 56 (8 нових випадків),
Гадяцький район – 53 (1 новий випадок),
Семенівський район – 42,
Оржицький район – 35 (1 новий випадок),
Чорнухинський район – 31 (1 новий випадок).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
Великобагачанський – 98,
Гадяч – 23,
Гадяцький – 17,
Глобинський – 37,
Гребінківський – 10,
Диканський – 45,
Зіньківський – 90,
Карлівський – 53,
Кобеляцький – 30,
Козельщинський – 26,
Горішні Плавні – 157,
Котелевський – 67,
Кременчук – 1026,
Кременчуцький – 92,
Лохвицький – 52,
Лубни – 94,
Лубенський – 39,
Машівський – 14,
Миргород – 168,
Миргородський – 41,
Новосанжарський – 48,
Оржицький – 7,
Пирятинський – 48,
Полтава – 3338,
Полтавський – 279,
Решетилівський – 36,
Семенівський – 10,
Хорольський – 19,
Чорнухинський – 21,
Чутівський – 38,
Шишацький – 34.
Зараз Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебуватимуть у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!
*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.
За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 519).
Також за останню добу:
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 450 934 особи;
- одужало – 204 229 осіб;
- летальних випадків – 8 312;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.
Кількість захворювань в регіонах
м. Київ – 43 229 випадків;
Вінницька область – 12 216 випадків;
Волинська область – 15 795 випадків;
Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
Донецька область – 13 546 випадків;
Житомирська область – 17 791 випадок;
Закарпатська область – 16 670 випадків;
Запорізька область – 12 734 випадки;
Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
Київська область – 19 274 випадки;
Кіровоградська область – 3 018 випадків;
Луганська область – 4 345 випадків;
Львівська область – 32 982 випадки;
Миколаївська область – 9 949 випадків;
Одеська область – 27 894 випадки;
Полтавська область – 11 699 випадків;
Рівненська область – 21 403 випадки;
Сумська область – 14 103 випадки;
Тернопільська область – 21 907 випадків;
Харківська область – 42 139 випадків;
Херсонська область – 5 249 випадків;
Хмельницька область – 19 017 випадків;
Черкаська область – 10 461 випадок;
Чернівецька область – 24 559 випадків;
Чернігівська область – 9 947 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.