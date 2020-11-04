На выходных в Кременчуге разгуляется сильный ветер

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 591

В городе будет пасмурно, но без осадков

Погода на выходных в Кременчуге будет ветреной и преимущественно пасмурной, но не мокрой.





Ventusky прогнозирует сильный ветер до 25 км/час в субботу, 7 ноября, но в воскресенье, 8 ноября, он утихнет до значений 3-12 км/час. Солнце будет редко появляться из-за облаков в уикенд, а воздух прогреется до +7...+11°С.





По прогнозам Gismeteo, выходные пройдут без осадков, однако в субботу разыграется ветер до 16 м/с, который в воскресенье угомонится. Ясно в Кременчуге будет лишь в воскресенье днём. Столбики термометров покажут от +7°С до +12°С.





И наконец Sinoptik обещает облачную погоду на протяжении ближайших двух дней, но не мокрую. Температурный минимум составит +8°С, а максимум +13°С.