Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук

На выходных в Кременчуге разгуляется сильный ветер

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 591

 

В городе будет пасмурно, но без осадков

Погода на выходных в Кременчуге будет ветреной и преимущественно пасмурной, но не мокрой.


 

Ventusky прогнозирует сильный ветер до 25 км/час в субботу, 7 ноября, но в воскресенье, 8 ноября, он утихнет до значений 3-12 км/час. Солнце будет редко появляться из-за облаков в уикенд, а воздух прогреется до +7...+11°С.


 

По прогнозам Gismeteo, выходные пройдут без осадков, однако в субботу разыграется ветер до 16 м/с, который в воскресенье угомонится. Ясно в Кременчуге будет лишь в воскресенье днём. Столбики термометров покажут от +7°С до +12°С.


 

И наконец Sinoptik обещает облачную погоду на протяжении ближайших двух дней, но не мокрую. Температурный минимум составит +8°С, а максимум +13°С.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осень ветер
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх