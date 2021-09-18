На Полтавщині службова собака Ніка допомогла поліцейським викрити крадія

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Вночі чоловік викрав з сільського магазину гроші та алкоголь, а на ранок до його будинку поліцейських привів службовий собака

До поліції Хорольщини надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що у селі Княжа Лука Лубенського району із магазину вкрали гроші.

Поліцейські Лубенського райвідділу поліції встановили, що з місцевого магазину викрали близько 5 тисяч гривень та пляшку горілки. Крадій намагався проникнути ще до одного магазину, але не зміг зламати замок на дверях.

До пошуку чоловіка залучили кінолога з Нікою. Чотирилапій помічниці вдалось взяти слід зловмисника. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, котрий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

З місця пригоди слідчі вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження.

Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Спроба крадіжки) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід - нічний домашній арешт строком на 2 місяці. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження триває досудове слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.