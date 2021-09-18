«Опалювальний сезон не розпочнеться,» – керівник КВБЗ Максим Крамаренко про Раківку

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 454

ТЕЦ вагонзаводу не готова до опалювального сезону — немає грошей

Голова правління ПАТ КВБЗ (і член виконкому) Максим Крамаренко під час засідання виконкому нагадав мерії про борги «Теплоенерго» перед вагонзаводом за спожите тепло до Раківці. За його словами, вони вже сягнули майже 35 млн грн (зранку на бюджетній комісії була інформація про 34 млн грн). За словами пана Крамаренка, борги не дають можливість підготувати теплоелектроцентраль вагонзаводу до опалювального сезону та укласти угоду на закупівлю газу з ГК «Нафтогаз України».

- Сьогодні ми в критичній ситуації. Опалювальний сезон не розпочнеться, - так оцінює ситуацію пан Крамаренко за умови, якщо підприємству не віддадуть борги.

Мер заявив, що КВБЗ перерахують найближчим часом 6 млн грн. Він звернувся до кременчужан з проханням погасити борги, що забезпечить вчасний старт опалювального сезону.

І додав, що опалювальний сезон по котельнях «Теплоенерго» (Крюків, Занасип) місто готове розпочати.



