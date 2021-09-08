«Це нова українська ліга з американським підходом»: президент Professional fighting league storm Сергій Помазунов

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 281





















































































































Фото: Дмитро Бабець

За два тижні, 18 вересня, у Кременчуці відбудеться міжнародний турнір ММА Fighting night storm. На льодовій арені «Айсберг» презентують нову професійну бійцівську лігу Professional fighting league storm.

Кременчук на день стане центром професійних боїв з ММА в Україні. Як виникла ідея створення ліги та які плани для нової бійцівської ліги «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з президентом Professional fighting league storm Сергієм Помазуновим.

Сергій Помазунов у спорті з дитинства. Він майстер спорту з каное, грає у хокей та регбі, а ще стрибає з парашутом й не уявляє своє життя без спорту, адже спорт - це життя.

Кременчужани побачать одних з кращих бійців України

- Створення професійної бійцівської ліги - було нашою давньою мрією. Спочатку ми створили клуб «Шторм», який об'єднав топових сильних спортсменів України. Як говорять, щоб «варилися в одному колі». Це коли найсильніші спортсмени натаскують інших сильних спортсменів: хтось сильніший у боротьбі, хтось в ударі.

Згодом подумали, чому не створити лігу, яка б підтягнула сильних спортсменів. Щоб про нас дізналася не лише Україна, а й весь світ.

Бої відбудуться у Кременчуці, адже тут хороша база і є з чого стартувати. Є місце для проведення змагань, й усі умови для проведення потужного міжнародного турніру.

Чим відрізняється нова ліга від інших

- Це нова українська ліга з американським підходом. Наша ціль, щоб наші бійці-чемпіони, незалежно від того чи виступають за клуб «Шторм» - далі переходили до ліг світового рівня UFC. Також є відмінність у самому підході підготовки бійців до турніру, а також формування самого турніру під американський формат.

Ми не маємо наміру тягнути тільки своїх бійців. Ми маємо на меті знайти «діаманти» з України та всього світу.

50% бійців пройшли збори у Кременчуці

- Бійці проходять збори протягом 12 днів на базі «Шаради». Збори є підготовкою до турніру. На зборах присутні 50% бійців, які вийдуть в турнірі на бій. Загалом на зборах присутні 25 бійців.

Основна ціль - привести себе до турніру, подивитися хто на що здатний. Підготуватися як морально, так і фізично.

Збори у нас розписані: є день боротьби, день спарингів... Тут все йде за планом, є свої напрацювання у боротьбі та ударці.

До Кременчука з'їдуться спортсмени не лише з усієї України, а із-за кордону: Сербії, Грузії та Киргизстану. До кінця року організатори планують провести ще один турнір.

Анонс поєдинків міжнародного турніру ММА Fighting night storm