Через будівництво мосту «переїхала» зупинка у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 013

Облаштування території навколо зупинку було ще в середині літа

У понеділок, 6 вересня, на Першому Занасипі «переїхала» зупинка «Афіни». На початку тижня комунальники демонтували залізну конструкцію.

Зупинку перенесли у зв'язку з будівництвом нового мосту. Стара зупинка знаходилася поруч із виїздом до майданчика, де будівельники зберігають техніку.

Нова зупинка знаходиться в кількох метрах поруч. Варто зауважити, що зупинку та територію навколо облаштували ще влітку.