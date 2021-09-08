Через будівництво мосту «переїхала» зупинка у Кременчуці

У понеділок, 6 вересня, на Першому Занасипі «переїхала» зупинка «Афіни». На початку тижня комунальники демонтували залізну конструкцію.
Зупинку перенесли у зв'язку з будівництвом нового мосту. Стара зупинка знаходилася поруч із виїздом до майданчика, де будівельники зберігають техніку.
Нова зупинка знаходиться в кількох метрах поруч. Варто зауважити, що зупинку та територію навколо облаштували ще влітку.
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