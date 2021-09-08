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Кременчук

Через будівництво мосту «переїхала» зупинка у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 013

 Облаштування території навколо зупинку було ще в середині літа 

У понеділок, 6 вересня, на Першому Занасипі «переїхала» зупинка «Афіни». На початку тижня комунальники демонтували залізну конструкцію.

 

Зупинку перенесли у зв'язку з будівництвом нового мосту. Стара зупинка знаходилася поруч із виїздом до майданчика, де будівельники зберігають техніку. 

 

Нова зупинка знаходиться в кількох метрах поруч. Варто зауважити, що зупинку та територію навколо облаштували ще влітку. 

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: зупинка Перший Занасип
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