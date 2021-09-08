11 вересня нафтопереробники кличуть кременчужан на «Сімейне свято» на стадіоні

Нафтопереробники запрошують кременчужан на своє професійне свято. З нагоди святкування Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України та 55-річчя Кременчуцького нафтопереробного заводу на заводчан, жителів та гостей міста чекає розважально-спортивна програма.
Так, 9 вересня о 18.00 у великому залі палацу культури «Нафтохімік» пройде концерт. А продовжиться святкування 11 вересня – на стадіоні «Нафтохімік» з самого ранку розпочнеться «Сімейне свято».
Його програма така:
Під час проведення свята працюватимуть безкоштовні атракціони для дітей, пригощатимуть морозивом та солодкою ватою, а торгівельні точки частуватимуть шашликами, випічкою, напоями тощо.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.