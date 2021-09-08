11 вересня нафтопереробники кличуть кременчужан на «Сімейне свято» на стадіоні

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Крім того, 9 вересня у палаці культури «Нафтохімік» пройде концерт

Нафтопереробники запрошують кременчужан на своє професійне свято. З нагоди святкування Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України та 55-річчя Кременчуцького нафтопереробного заводу на заводчан, жителів та гостей міста чекає розважально-спортивна програма.

Так, 9 вересня о 18.00 у великому залі палацу культури «Нафтохімік» пройде концерт. А продовжиться святкування 11 вересня – на стадіоні «Нафтохімік» з самого ранку розпочнеться «Сімейне свято».

Його програма така:

9.00 – змагання з пляжного волейболу;

10.00 – змагання з шахів;

11.00 – змагання з армреслінгу;

9.00 – 12.00 – змагання з футболу;

14.00 – змагання по перетягуванню канату серед працівників ПАТ «Укртатнафта»;

15.00 – богатирські ігри;

16.30 – розіграш дитячої лотереї;

17.30 – концерт колективів ПК «Нафтохімік»;

18.00 – розіграш дорослої лотереї;

19.00 – виступ професійних артистів;

20.00 – феєрверк.

Під час проведення свята працюватимуть безкоштовні атракціони для дітей, пригощатимуть морозивом та солодкою ватою, а торгівельні точки частуватимуть шашликами, випічкою, напоями тощо.