Під Кременчуком відкриють пам’ятний знак на місці загибелі льотчиків 80 років тому

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Також депутат закликав не класти штучні квіти та віночки

3-го вересня виповниться 80 років з дня загибелі екіпажу бомбардувальника СБ-2. Про це у фейсбуці повідомив депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко.

- 13 вересня об 11.00 відбудеться відкриття пам’ятного знаку на місці падіння літака СБ-2 13 вересня 1941. Тоді загинув екіпаж, учасники оборони Кременчука. Вшанування присвячене 80-річчю оборони Кременчука. Запрошуємо вшанувати героїв. Місце розміщення знаку колишнє село Гринівка. Між Калинівкою, Пузирями, Лукашівкою та Рокитним. Дорога ґрунтова, – розповів депутат.

Також депутат закликав не класти штучні квіти та віночки.

*АНТ-40 — швидкісний фронтовий бомбардувальник ВПС СРСР розробки КБ А. М. Туполєва. Був основним радянським бомбардувальником в середині 30-их років.

Перший політ зробив 7 жовтня 1934 року за управлінням льотчика-випробувача К. К. Попова. Перший серійний літак СБ був випущений навесні 1936 року. За роки серійного випуску СБ неодноразово модернізувався. Всього до моменту припинення серійного випуску в 1941 році було випущено 6831 літаків різних модифікацій.