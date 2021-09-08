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Кременчук, Культура, Украина, Мир, Полтавщина

На Полтавщині археологи виявили цікаві зразки античної кераміки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 510

 

Експедиція історико-культурного заповідника «Більськ» розпочала археологічні розкопки на поселенні Котельва ІІ у 2021 році

В ході обстеження поселення скіфської доби Котельва ІІ, що розпочалося цього року, археологічна експедиція ІКЗ «Більськ» виявила яскраві зразки античної кераміки. Про це повідомили на Facebook-сторінці історико-культурного заповідника. Загалом в поселенні знайшли багато уламків глиняного посуду, тож чекаємо на нові відкриття!

Поселення Котельва ІІ знаходиться за 0,8 кілометрів на захід від північно-західної околиці селища на мису лівого берега Ворскли.

Виявлене воно експедицією Центру туризму та краєзнавства під керівництвом І. М. Гавриленко у 1992 році і введене до обігу під назвою «Котельва ІІ».

Поселення датується пізнім етапом бронзового часу (початок І тис. до н. е.) та раннім залізним віком (кінець VІ — початок V ст. до н. е.)

У 2017 році співробітники ІКЗ «Більськ» та Полтавського краєзнавчого музею провели огляд поселення, під час якого виявили насичений культурний шар скіфської доби.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Більськ археологія кераміка
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