На трасі Київ-Харків сталися дві ДТП: троє травмувалися

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8 вересня на трасі Київ-Харків сталися дві ДТП, повідомляє пресслужба поліції.

Близько 10.00 у Полтаві на вулиці Харківське Шосе Nissan Teana зіткнувся із відбійником, після чого - перекинувся. Внаслідок ДТП водія та пасажира легковика госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Близько 11.00 поблизу села Мар'янівка Миргородського району Honda зіткнулась із відбійником. Пасажира легковика госпіталізували.

Поліція встановлює обставини та причини обох ДТП.



