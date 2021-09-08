На трасі Київ-Харків сталися дві ДТП: троє травмувалися

Обидві автівки зіткнулись з відбійниками
8 вересня на трасі Київ-Харків сталися дві ДТП, повідомляє пресслужба поліції.
Близько 10.00 у Полтаві на вулиці Харківське Шосе Nissan Teana зіткнувся із відбійником, після чого - перекинувся. Внаслідок ДТП водія та пасажира легковика госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Близько 11.00 поблизу села Мар'янівка Миргородського району Honda зіткнулась із відбійником. Пасажира легковика госпіталізували.
Поліція встановлює обставини та причини обох ДТП.
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