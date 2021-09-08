Кременчуцькі нацгвардійці отримали власні нарукавні знаки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 630

Нові шеврони виконані у двох кольорах - синьому та оливковому

Військові частини Національної гвардії України отримали власні нарукавні знаки, серед них і військова частина 3059, яка розташована у Кременчуці.

Нові шеврони для повсякденної і польової форми одягу виконані в двох кольорах – синьому й оливковому. У центрі шеврона розташоване коло темно-зеленого кольору, в якому розміщений герб Кременчука із вежею, яка символізує міць та надійність.

Як пояснили у Національній гвардії, дозвіл використовувати символіку областей надали обласні ради.