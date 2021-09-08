Кременчуцькі нацгвардійці отримали власні нарукавні знаки

Військові частини Національної гвардії України отримали власні нарукавні знаки, серед них і військова частина 3059, яка розташована у Кременчуці.
Нові шеврони для повсякденної і польової форми одягу виконані в двох кольорах – синьому й оливковому. У центрі шеврона розташоване коло темно-зеленого кольору, в якому розміщений герб Кременчука із вежею, яка символізує міць та надійність.
Як пояснили у Національній гвардії, дозвіл використовувати символіку областей надали обласні ради.
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