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Кременчук

Кременчуцькі нацгвардійці отримали власні нарукавні знаки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 630

 

Нові шеврони виконані у двох кольорах - синьому та оливковому

Військові частини Національної гвардії України отримали власні нарукавні знаки, серед них і військова частина 3059, яка розташована у Кременчуці. 

Нові шеврони для повсякденної і польової форми одягу виконані в двох кольорах – синьому й оливковому. У центрі шеврона розташоване коло темно-зеленого кольору, в якому розміщений герб Кременчука із вежею, яка символізує міць та надійність. 

 

Як пояснили у Національній гвардії, дозвіл використовувати символіку областей надали обласні ради.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: військова частина 3059 Національної гвардії України
Теги: нацгвардія нацгвардійці
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