Уряд ухвалив нові карантинні вимоги в Україні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 006 Коментарів: 9

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлюють нові карантинні обмеження. Про це інформує Міністерство здоров'я України. Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.

Зокрема, зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані «жовтий» або «зелений») та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс.

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами. Якщо введуть червоний рівень, заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікату. Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Також чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

Якщо у людини, що перетинає кордон України, є «жовтий» чи «зелений» сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Важливо: COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.