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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Уряд ухвалив нові карантинні вимоги в Україні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 006 Коментарів: 9

 

COVID-сертифікати поділили на «жовтий» та «зелений»

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлюють нові карантинні обмеження. Про це інформує Міністерство здоров'я України. Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.

Зокрема, зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані «жовтий» або «зелений») та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс.

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами. Якщо введуть червоний рівень, заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікату. Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Також чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

Якщо у людини, що перетинає кордон України, є «жовтий» чи «зелений» сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Важливо: COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.
3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nokta.md
Теги: карантин ковідний сертифікат
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Коментарі: 9

6
Z.F.:
Сьогодні, 12:37

Клоуни

 


23 8
223
Olexander:
Сьогодні, 13:12

Цитата: Z.F.
Клоуни
ви хворіли на коронавірус ?



Цитата: Z.F.
Клоуни
ви хворіли на коронавірус ?


8 16
1 271
hunter:
Сьогодні, 13:16

Предлагаю для быстро опознания человека с вакцинацией ставить на лбу полоску)) йодом -1 прививка,зеленкой-2 прививки.smile


28 4
11
LucySt:
Сьогодні, 13:21

кажуть, що 80% людей перехворіли на ковид безсимптомно. а тести не завжди дають вірний результат. що після прививки не завжди виробляються антитіла. так що ніхто не може сказати однозначно, що він не хворів на ковід.

 

щодо прививки - я готова її зробити, якщо держава готова нести відповідальність за наслідки від цієї прививки. пишуть, що це добровільно, а на справді - примушують людей, то навіщо казати, що це добровільно? тому що влада не хоче нести відповідальність. до того ж ті, що зробили прививку, все одно хворіють ковідом і заражають їнших. 


33 2
3 507
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:43

Цитата: Olexander
ви хворіли на коронавірус
я , наприклад , хворів
Цитата: LucySt
якщо держава готова нести відповідальність за наслідки від цієї прививки. пишуть, що це добровільно, а на справді - примушують людей,
так і є


14 1
447
Чувааак:
Сьогодні, 14:59

Цитата: LucySt
щодо прививки - я готова її зробити, якщо держава готова нести відповідальність за наслідки від цієї прививки
зайдем з іншої сторони - чи готові ви оплатити 100% вартості лікування по прайсу приватних клінік?, адже там в їхню вартість вкладено також зарплати в т.ч. бухгалтерів і охоронців + амортизація обладання і будівлі, + рентабельність, а не лише ліки як у нас часто буває? Ібо вас, не дай бог зараження, рятують в т.ч. і за рахунок вакцинованих платників податків, а деяким з них геть не до вподоби така постановка питання.

Вас коли в шкоду в 1 клас приводили не казали шо він/вона піде при умові що отримає медаль?


2 10
223
Olexander:
Сьогодні, 15:29

Цитата: hunter

Предлагаю для быстро опознания человека с вакцинацией ставить на лбу полоску)) йодом -1 прививка,зеленкой-2 прививки.smile

смішно,мабуть не хворіли ,та не знаєте що це таке ,коли не вистачає повітря щоб дихати 


0 5
1 271
hunter:
Сьогодні, 15:38

Цитата: Olexander
Цитата: hunter

Предлагаю для быстро опознания человека с вакцинацией ставить на лбу полоску)) йодом -1 прививка,зеленкой-2 прививки.smile

смішно,мабуть не хворіли ,та не знаєте що це таке ,коли не вистачає повітря щоб дихати 

Как уже достали все эти однотипные отмазки"вы наверное не болели" ,да болел я и притом 2 раза,1 раз в апреле 20года ,2 раз в ноябре и легче перенёс,но прививаться не буду! Нет качественных прививок у нас в городе(моё мнение).


8 0
3 507
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:49

Цитата: hunter
Нет качественных прививок у нас в городе(моё мнение).
да и условия транспортировки и хранения этой вакцины неизвестны достоверно.


1 0

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