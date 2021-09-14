14 вересня, близько 7.00, біля багатоповерхівки на вулиці Тараса Бульби виявили тіло жінки, повідомили у пресслужбі поліції.
На місці події слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції встановила особу жінки. Нею виявилася місцева 79-річна жителька.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини смерті жінки з’ясовуються. Тривають слідчі дії.
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Менше ніж пів дня знадобилося оперативникам та слідчим, щоб розкрити вбивство. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, упродовж кількох годин наполегливої роботи встановили та затримали особу, яка підозрюється у жорстокому вбивстві місцевої пенсіонерки.
За попередньою версією слідства, потерпіла мешкала у одній із квартир багатоповерхівки, біля якої і знайшли її тіло. За свідченнями місцевих мешканців, вона часто виходила рано-вранці на вулицю, щоб підгодовувати тварин.
На часі слідчі встановлюють обставини та мотиви її вбивства. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Фігуранта, який підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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