У Кременчуці біля багатоповерхівки знайшли тіло бабусі: затримали 27-річного молодика (доповнено)

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 2 125 Коментарів: 1

14 вересня, близько 7.00, біля багатоповерхівки на вулиці Тараса Бульби виявили тіло жінки, повідомили у пресслужбі поліції.

На місці події слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції встановила особу жінки. Нею виявилася місцева 79-річна жителька.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті жінки з’ясовуються. Тривають слідчі дії.

Доповнено:

Менше ніж пів дня знадобилося оперативникам та слідчим, щоб розкрити вбивство. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, упродовж кількох годин наполегливої роботи встановили та затримали особу, яка підозрюється у жорстокому вбивстві місцевої пенсіонерки.

- Отримавши інформацію про жорстоке вбивство місцевої 79-річної жінки, весь особовий склад поліції Кременчука, а також оперативники та слідчі обласного Главку, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели широкомасштабну роботу щодо встановлення обставин злочину та осіб, що можуть бути причетними до вбивства. І вже в першій половині дня нам вдалося вийти на слід та затримати фігуранта, який підозрюється у вчиненні цього злочину. Ним виявився 27-річний місцевий, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Хочу подякувати оперативникам та слідчим, які професійно та якісно у максимально стислі строки вирахували й затримали фігуранта, - розповів Сергій Махно, тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, потерпіла мешкала у одній із квартир багатоповерхівки, біля якої і знайшли її тіло. За свідченнями місцевих мешканців, вона часто виходила рано-вранці на вулицю, щоб підгодовувати тварин.

На часі слідчі встановлюють обставини та мотиви її вбивства. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранта, який підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.