Якщо ти не йдеш вакцинуватися, бригада приїде до тебе: пілотний проєкт МОЗ стартував на Полтавщині

13 вересня бюро ВООЗ в Україні спільно з громадською організацією «Батьки за вакцинацію» та Міністерством охорони здоров’я України оголосило про старт пілотного проєкту з вакцинації від COVID-19 літніх людей у сільській місцевості. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з Європейським Союзом за підтримки Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА і Полтавського обласного центру громадського здоров’я.

У цьому проєкті беруть участь два села Полтавської області – Гаркушинці та Петрівці – із загальною кількістю населення 2180 осіб, у тому числі 1062 особи віком від 60 років.

Глобальне завдання вакцинації від COVID-19 полягає у забезпеченні доступу до вакцини та повної вакцинації для всіх пріоритетних груп, а потім і для загального населення. Серед пріоритетних груп наразі в Україні вакциновано лише близько 15% літніх людей.

Після отримання результатів цього пілотного проєкту МОЗ планує розглянути рішення про запуск цього проєкту в інших регіонах країни.

Станом на 12 вересня, з початку кампанії з вакцинації було введено понад 10,7 мільйонів доз вакцин, щеплено понад 5,9 мільйонів людей, у тому числі понад 4,8 мільйонів осіб повністю імунізовані та отримали дві дози щеплень.