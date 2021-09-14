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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Якщо ти не йдеш вакцинуватися, бригада приїде до тебе: пілотний проєкт МОЗ стартував на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

 

В проєкті візьмуть участь два села - Гаркушинці та Петрівці

13 вересня бюро ВООЗ в Україні спільно з громадською організацією «Батьки за вакцинацію» та Міністерством охорони здоров’я України оголосило про старт пілотного проєкту з вакцинації від COVID-19 літніх людей у сільській місцевості. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з Європейським Союзом за підтримки Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА і Полтавського обласного центру громадського здоров’я. 

У цьому проєкті беруть участь два села Полтавської області – Гаркушинці та Петрівці – із загальною кількістю населення 2180 осіб, у тому числі 1062 особи віком від 60 років. 

Глобальне завдання вакцинації від COVID-19 полягає у забезпеченні доступу до вакцини та повної вакцинації для всіх пріоритетних груп, а потім і для загального населення. Серед пріоритетних груп наразі в Україні вакциновано лише близько 15% літніх людей. 

Після отримання результатів цього пілотного проєкту МОЗ планує розглянути рішення про запуск цього проєкту в інших регіонах країни. 

Станом на 12 вересня, з початку кампанії з вакцинації було введено понад 10,7 мільйонів доз вакцин, щеплено понад 5,9 мільйонів людей, у тому числі понад 4,8 мільйонів осіб повністю імунізовані та отримали дві дози щеплень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація села COVID-19
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Коментарі: 1

150
belka2:
Сьогодні, 12:20

Треба каральні вакцинальні батальйони виводити на вулиці міста...


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