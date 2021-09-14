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Ціна на газ не зміниться до кінця опалювального сезону – Денис Шмигаль (додано)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 922 Коментарів: 4

 

Йдеться про фіксовані річні контакти, які пропонують державна компанія ГК «Нафтогаз України» та інші газові трейдери

Ціна на газ, зафіксована річними контрактом ГК «Нафтогаз України» у розмірі 7,96 грн за кубометр для населення, залишиться незмінною до кінця опалювального сезону – до 1 травня 2022 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішній пресконференції. У більшості газопостачальних компаній, що працюють на ринку, ціна для населення також зафіксована на рівні 8 гривень.

- Ми як уряд і як державна компанія «Нафтогаз» виступаємо гарантом того, що ціна на газ не змінюватиметься до кінця сезону,- зазначив Шмигаль.

За його словами, напередодні опалювального сезону накопичено 800 млрд кубометрів газу у газосховищах – найбільший відсоток заповнюваності на такий час за всі роки.

Для комунальної телоенергетики ГК «Нафтогаз України» пропонує річний тариф на рівні 7,44 грн за кубометр (це ціна з ПДВ, без транспортування - ред.), і це, за словами прем’єра, дасть можливість забезпечити теплові тарифи на тому ж рівні, що й минулого року.

- Головне, над чим ми працюємо зараз – це незмінність тарифів для людей, - зазначив Денис Шмигаль, кажучи про фіксовані тарифи на газ.

При цьому він наголосив, що відповідальність за підвищення тарифів на тепло несуть органи місцевого самоврядування – це їхні повноваження. Прем`єр також нагадав про меморандум з ОМС щодо не підвищення тарифів на тепло.


Тариф за тепло для бюджетних організацій зросте на 80%

Додано

Журналісти поставили уточнююче питання: якими будуть дії державної влади, якщо на місцях все ж таки підвищать теплові тарифи?

- Якщо хтось з міських голів готовий брати на себе відповідальність у цей важкий час, по-перше, люди дадуть оцінку таким міським головам одразу ж. По-друге, урядом зроблені всі необхідні дію по меморандуму. Ми відаємо теплокомуненерго понад 30 млрд грн, щоб навести там порядок. Ми зробили ціну (на газ – ред.) без ПДВ 6 грн 18 коп, для багатьох великих міст це менше, ніж закладено в тарифі на тепло. Є міста, де було закладено від 4,5 до 5 грн, і там треба буде шукати механізми компенсації з місцевих бюджетів і, можливо треба буде підставляти плече державному бюджету. Держава буде готова підставляти плече, - відповів Шмигаль.

Денис Шмигаль додав, що спілкується з міськими головами, і не зустрічав тих, хто готовий підвищувати тарифи.

Нагадаємо, наприкінці червня (уже після отримання річної пропозиції з фіксованою ціною на газ для ТКЕ) керівник КП «Теплоенерго» заявив, що тариф для населення має зрости на 30%. Але це попередні розрахунки. Наразі проєкту рішення виконкому про підвищення тарифів «Теплоенерго» немає.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна Шмигаль Нафтогаз України
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Коментарі: 4

3 507
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:16

накопичено 800 млрд кубометрів газу у газосховищах – найбільший відсоток заповнюваності на такий час за всі роки.


 ага, только за все года ниразу горячую воду в кремне не отключали на полгода!  а вот и крайние-

При цьому він наголосив, що відповідальність за підвищення тарифів на тепло несуть органи місцевого самоврядування – це їхні повноваження


 ---бо казати на бубочку погано-це поганоlaughing  изворачиваются как вьюны на сковородке, но все равно же будут зажарены....



Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "відсосати х#й" и заявил, что является "не последним человеком в Украине". Дзундза, предлагавший полицейским интим-услуги, вошел в состав Общественного совета при Минсоцполитики.  

"Велике смоктівництво"smile  .....зеленые, вы понимаете кого выбрали? вам личить його кохання!


8 5
150
belka2:
Сьогодні, 12:25

Ціна в газових хабах Европи зросла до 800$ проти то річних 100-130$ за 1тис м3. Винні в цьому виборці Зе? Гетьмань не допусти в би цього)


8 8
3 507
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:28

Двойное гражданство в Украине должно быть, это усилит нас, - Шмыгаль

--готовятся сваливать

Цитата: belka2
Гетьмань не допусти в би цього
есть ли жизнь на марсе, нету ли жизни на марсе....


4 6
405
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:52

Цитата: belka2

Ціна в газових хабах Европи зросла до 800$ проти то річних 100-130$ за 1тис м3. Винні в цьому виборці Зе? Гетьмань не допусти в би цього)

 

Покупать надо по долгосрочным контрактам, как вся Европа делает. Вон немцы по 220 берут и не жужжат. Но мы же гордые и богатые.


7 2

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