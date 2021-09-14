Ціна на газ не зміниться до кінця опалювального сезону – Денис Шмигаль (додано)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 922 Коментарів: 4

Йдеться про фіксовані річні контакти, які пропонують державна компанія ГК «Нафтогаз України» та інші газові трейдери

Ціна на газ, зафіксована річними контрактом ГК «Нафтогаз України» у розмірі 7,96 грн за кубометр для населення, залишиться незмінною до кінця опалювального сезону – до 1 травня 2022 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішній пресконференції. У більшості газопостачальних компаній, що працюють на ринку, ціна для населення також зафіксована на рівні 8 гривень.

- Ми як уряд і як державна компанія «Нафтогаз» виступаємо гарантом того, що ціна на газ не змінюватиметься до кінця сезону,- зазначив Шмигаль.

За його словами, напередодні опалювального сезону накопичено 800 млрд кубометрів газу у газосховищах – найбільший відсоток заповнюваності на такий час за всі роки.

Для комунальної телоенергетики ГК «Нафтогаз України» пропонує річний тариф на рівні 7,44 грн за кубометр (це ціна з ПДВ, без транспортування - ред.), і це, за словами прем’єра, дасть можливість забезпечити теплові тарифи на тому ж рівні, що й минулого року.

- Головне, над чим ми працюємо зараз – це незмінність тарифів для людей, - зазначив Денис Шмигаль, кажучи про фіксовані тарифи на газ.

При цьому він наголосив, що відповідальність за підвищення тарифів на тепло несуть органи місцевого самоврядування – це їхні повноваження. Прем`єр також нагадав про меморандум з ОМС щодо не підвищення тарифів на тепло.





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Журналісти поставили уточнююче питання: якими будуть дії державної влади, якщо на місцях все ж таки підвищать теплові тарифи?

- Якщо хтось з міських голів готовий брати на себе відповідальність у цей важкий час, по-перше, люди дадуть оцінку таким міським головам одразу ж. По-друге, урядом зроблені всі необхідні дію по меморандуму. Ми відаємо теплокомуненерго понад 30 млрд грн, щоб навести там порядок. Ми зробили ціну (на газ – ред.) без ПДВ 6 грн 18 коп, для багатьох великих міст це менше, ніж закладено в тарифі на тепло. Є міста, де було закладено від 4,5 до 5 грн, і там треба буде шукати механізми компенсації з місцевих бюджетів і, можливо треба буде підставляти плече державному бюджету. Держава буде готова підставляти плече, - відповів Шмигаль.

Денис Шмигаль додав, що спілкується з міськими головами, і не зустрічав тих, хто готовий підвищувати тарифи.

Нагадаємо, наприкінці червня (уже після отримання річної пропозиції з фіксованою ціною на газ для ТКЕ) керівник КП «Теплоенерго» заявив, що тариф для населення має зрости на 30%. Але це попередні розрахунки. Наразі проєкту рішення виконкому про підвищення тарифів «Теплоенерго» немає.