У Кременчуці анонсували підвищення тарифів на опалення та гарячу воду

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Попередні розрахунки КП «Теплоенерго» - тариф підвищиться на 30%, на КремТЕЦ поки що цифр не назвали

Постачальники теплової енергії – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго» анонсували підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Про це, зокрема, заявили керівники обох підприємств сьогодні на засіданні бюджетної депутатської комісії, яка розглядала питання погодження договору на постачання газу між комунальним підприємством «Теплоенерго» та ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг».

Наразі контракт, який запропонувала та ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг», передбачає ціну на газ для виробництва теплової енергії для потреб населення, складає 5373,37 грн за 1000 куб м. Для інших споживачів ціна вища. За попередніми розрахунками КП «Теплоенерго», тариф для населення має зрости на 30%. Як підкреслив директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний, це лише попередні розрахунки.

Директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Андрій Щербань не назвав цифр, проте підкреслив, що відновити гаряче водопостачання та почати опалювальний сезон можна за умови ухвалення «економічно обґрунтованого тарифу». Пан Щербань каже, що розрахунки ведуться.

Довідково

Тарифи на постачання тепла ухвалюють місцеві органи самоврядування. Востаннє виконком Кременчуцької міської ради затвердив тарифи КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ наприкінці 2020 року – якраз «під ялинку».









Тарифи КП «Теплоенерго» для населення на сьогодні складають:

на теплопостачання 2044 грн за 1 ГКал;

на гарячу воду: 111,17 грн за 1 куб м.

Тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для населення на сьогодні складають:

на теплопостачання 1796,4 грн за 1 ГКал;

на гарячу воду: 103,99 грн за 1 куб м.

Тобто після підвищення ціна КП «Теплоенерго» (+30%) може скласти 2 657,2 грн за 1 Гкал.