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У Кременчуці анонсували підвищення тарифів на опалення та гарячу воду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 2 999 Коментарів: 16

 

Попередні розрахунки КП «Теплоенерго» - тариф підвищиться на 30%, на КремТЕЦ поки що цифр не назвали

Постачальники теплової енергії – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго» анонсували підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Про це, зокрема, заявили керівники обох підприємств сьогодні на засіданні бюджетної депутатської комісії, яка розглядала питання погодження договору на постачання газу між комунальним підприємством «Теплоенерго» та ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг».

Наразі контракт, який запропонувала та ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг», передбачає ціну на газ для виробництва теплової енергії для потреб населення, складає 5373,37 грн за 1000 куб м.  Для інших споживачів ціна вища. За попередніми розрахунками КП «Теплоенерго», тариф для населення має зрости на 30%. Як підкреслив директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний, це лише попередні розрахунки.

Директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Андрій Щербань не назвав цифр, проте підкреслив, що відновити гаряче водопостачання та почати опалювальний сезон можна за умови ухвалення «економічно обґрунтованого тарифу». Пан Щербань каже, що розрахунки ведуться.

Довідково

Тарифи на постачання тепла ухвалюють місцеві органи самоврядування. Востаннє виконком Кременчуцької міської ради затвердив тарифи КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ наприкінці 2020 року – якраз «під ялинку».


«Подарунок» під ялинку: мерія підвищила кременчужанам тарифи на тепло і гарячу воду


Тарифи КП «Теплоенерго» для населення на сьогодні складають:

  • на теплопостачання 2044 грн за 1 ГКал;
  • на гарячу воду: 111,17 грн за 1 куб м.

Тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для населення на сьогодні складають:

  • на теплопостачання 1796,4 грн за 1 ГКал;
  • на гарячу воду: 103,99 грн за 1 куб м.

Тобто після підвищення ціна КП «Теплоенерго» (+30%) може скласти 2 657,2 грн за 1 Гкал.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Теги: тариф Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 16

3 140
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:34

свидетели коломойского, это уже тарифный геноцид, или еще ротердам+? смєтуни ви де?


44 5
83
Bombey:
Сьогодні, 12:39

Кременчугская ТЕЦ замарала свою репутацию и показала себя как абсолютно ненадежного поставщика услуг. Мер и депутаты в порыве заботы о неселении обязаны срочно принять постановление которое дает право жильцам устанавливать автономное отопление.


42 0
3 140
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:50

Цитата: Bombey
Кременчугская ТЕЦ

Полтаваобленерго:
Костянтин Григоришин-48,8%
Ігор Коломойський-48,8%

Цитата: Bombey
срочно принять постановление которое дает право жильцам устанавливать автономное отопление.
smile ага бегут уже.



із 147 нардепів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 має на своїх рахунках більше 1 млн гривень. Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції "Слуга Народу" (67 осіб). Також по чотири депутати-мільйонери, які орендують житло, входять до складу груп "За майбутнє" та "Довіра", два депутати – позафракційні, два – члени "Євросолідарності", один – "Батьківщини", та один з "Опозиційної платформа За життя".


24 6
754
evil:
Сьогодні, 12:54

Скоро будет уже не актуально.  Сейчас заканчиваются последние испытания, и наступает новая эра горячего зеленого водоснабжения. 

Учеными 95 квартала проведены испытания, которые показали что стакан воды особым образом поставленный перед экраном, на котором беспрерывно показывается ролик, в котором президент Украины Зілєнскій грає цюцюркою на роялі нагревается за счет энергетической кондукции.

Радиационная электромагнитная кондукция исходит от экрана монитора в результате интенсивности размахивания цюцюркою Зілєнскава. Для монитора размерностью 24 дюйма станан воды нагревается таким образом до 60 градусов за 73 минуты. 

Причем замечено, что увеличение скорости проигрывания видео увеличивает скорость нагрева воды до 30%.

Предполагается что плазменная панель 60 дюймов установленная в ванной (на расстоянии 2 метра от бойлера ) с демонстрацией видео виртуозной игры Зілєнскава цюцюркой на рояле будет нагревать воду в нем без электричества.

Але є одне але...Данный принцип не работает если в квартире находится хоть один порохобот...У Вовы тогда цюцюрка вялая становится...


25 22
565
shtai:
Сьогодні, 12:54

Цитата: Bombey

Кременчугская ТЕЦ

Хозяин исполкома и большинства депутатов. Так что они ничего не решают. Как витальке прикажут - так и будет.

 

P.S. Они еще не подписали договор, но уже говорят о повышении тарифа.


17 0
249
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:09

На ТЕЦ вже відглушили обладнання, яке відповідає за постачання опалення. Ось де буде дупа! Або захмарні тарифи, або смерть опалювальної системи. Монополія в дії! 


21 0
754
evil:
Сьогодні, 13:19

Цитата: LYuSIYa
Монополія в дії! 

Це не монополія. Це наслідки епохи Зілєнскава. Якого 73% вилупивши очі притягло на трон.

За період каденції "шоколадного бариги" мені жодного разу не вимикали опалення або гаряче водопостачання. Навіть в найтяжчі для країни 2014-2015 роки. А в особливо тяжкий період коли стався обвал гривні, субсідію на 100% оплату отримали майже миттево. 


26 15
39
Snake1908:
Сьогодні, 13:39

Уоломойский спонсор За майбутнє, естественно Шаповалов через Малецкого организует подписание и согласование тарифов. В Киеве сложнее, потому тарифы ниже. 


10 0
740
Solenoid:
Сьогодні, 13:41

73% (А по Кремню 76%) аплодируют стоя и требуют не останавливаться на достигнутом! По просьбам трудящихся так сказать.


20 9
382
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:46

Цена на газ на европейских хабах сейчас в 5 раз выше, чем была год назад. А мы держава достойная, ибо з независимостью не шутим, и газ по прямым договорам у самой большой страны в мире купит не можем. Посему, ловите пока +30%. Но это пока :) пока дядя Вова СП2 не включил. Слава Украине, ребзя.


13 20
139
Джо:
Сьогодні, 13:56

меня всегда удивляет такой резкий рост... вот не 1%, не 5%, а сразу 30%. Это же как надо работать так, что бы каждые пол года повышать цену на свои услуги...

 


14 0
338
shoni1970:
Сьогодні, 14:00

Цитата: Джо

меня всегда удивляет такой резкий рост... вот не 1%, не 5%, а сразу 30%. Это же как надо работать так, что бы каждые пол года повышать цену на свои услуги...

 

Баранов надо стричь быстро, пока они не опомнились и не начали брыкаться.


22 1
740
Solenoid:
Сьогодні, 14:20

>>меня всегда удивляет такой резкий рост... вот не 1%, не 5%, а сразу 30%. Это же как надо работать так, что бы каждые пол года повышать цену на свои услуги...<<


А что странного? Холопы сглотнут и будут терпеть.  Они по началу поднимали по 1-5%, а потом посмотрели что терпилы молчат и погнали не стесняясь. И каждые 3-и месяца, а не пол-года. Кстати, и ещё ноют что денег нету. Не хватает. А где же они?


18 0
81
Gav-gav:
Сьогодні, 15:04

30 лет деградации Украины, зато праздновать будут с размахом. Население - 20 млн за 30 лет, то ли ещё будет


6 5
381
Чувааак:
Сьогодні, 15:26

Читаю коменти тут про Зе і 73% до теми підвищення тарифів, і хотів їм в отвєтку написать, але згадав народну мудрість, шо коли ти спориш з дурнем, то опускаєшся до його рівня. Тому, на здоров"я, відпрацьовуйте


4 5
3 140
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:40

затож не барыга хоть....а шо там ротердам +?



В четверг, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр. 
 

3 1

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