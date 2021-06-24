«Форсаж» по-кременчуцьки: водій «під мухою» намагався втекти від патрульних

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Учора, 23 червня, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму охоронці порядку зафіксували автомобіль Volkswagen, водій якого перевищив дозволену швидкість на 39 км.

Отож, інспектори подали сигнал про зупинку, але керманич проігнорував його та пришвидшив рух. Транспортний засіб вдалось зупинити, заблокувавши провулок Арсенальний.

Під час спілкування з інспекторами, 49-річний водій почав поводив себе агресивно, тому його затримали. Також, патрульні помітили, що у керманича явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження огляду чоловік відмовився.

Поліцейські склали на керманича адмінматеріали: