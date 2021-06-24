Надзвичайні новини

«Форсаж» по-кременчуцьки: водій «під мухою» намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 745

 

Погоня завершилась кайданками та двома протоколами

Учора, 23 червня, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму охоронці порядку зафіксували автомобіль Volkswagen, водій якого перевищив дозволену швидкість на 39 км.

Отож, інспектори подали сигнал про зупинку, але керманич проігнорував його та пришвидшив рух. Транспортний засіб вдалось зупинити, заблокувавши провулок Арсенальний.

Під час спілкування з інспекторами, 49-річний водій почав поводив себе агресивно, тому його затримали. Також, патрульні помітили, що у керманича явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження огляду чоловік відмовився.

Поліцейські склали на керманича адмінматеріали:

  • за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);
  • за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння);
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
2
Автор: Ірина Андрєєва
Теги: ст.130
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх