У Кременчуці за допомогою баржі визначають глибину залягання опор майбутнього мосту

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Підрядник визначає тип ґрунту, щоб в майбутньому запроектувати необхідну глибину залягання паль і надалі фундаменту майбутніх опор

При будівництві нового вантового мосту через Дніпро в Кременчуці завершуються геологічні розвідки, які проводяться безпосередньо на воді за допомогою баржі. Про це пише Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Підрядник Dogus Grubu визначає тип ґрунту, щоб в майбутньому запроектувати необхідну глибину залягання паль і надалі фундаменту майбутніх опор. Висота останніх (висота пілона) становитиме близько 100 метрів.

- Протягом тижня почнуться випробування паль. Саме цей процес дозволить перевірити несучу спроможність паль і опор моста, - йдеться в повідомленні.

Згідно ТЕО, міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він буде сполучатися з дорогою Н-08 Бориспіль-Маріуполь, на лівому - з нинішньої вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв'язок на різних рівнях.