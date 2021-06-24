У Болгарії «Кремінь» 2010 завоював «бронзу» міжнародного турніру «Utmost- Black Sea Cup Nesebar»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Кременчуцька команда зазнала лише однієї поразки - від переможця турніру

Юні футболісти «Кремінь» 2010 р.н. у Несебарі (Болгарія) завоювали бронзу міжнародного турніру «Utmost - Black Sea Cup Nesebar». Вихованці Анатолія Безуса й Олександра Назаренка до Болгарії вилетіли з чудовою групою підтримки - батьками, які підтримували наших хлопців у вирішальних матчах.

У групі «Кремінь» переміг «Локомотив» (Софія) - 2:0, господарів «Несебар» (4:0), команду з Кишинева (3:0) та «Атлетік» (Черкаси) - 2:0. Наші хлопці «всуху» здолали суперників й посіли перше місце в групі С. У чвертьфіналі «Кремінь» розгромив «Вітош 13» з рахунком - 4:0. За крок до фіналу «синьо-білих» зупинили львівські «Карпати», які у підсумку стали переможцями турніру.

В боротьбі за бронзові нагороди «Кремінь» 2010 у Болгарії зійшовся з «Локомотивом» (Софія).

Й вдруге переміг болгарів з рахунком - 2:0.

Кращим захисником у «Кременя» відзначили Владислава Шпака.

Тренери «Кременя» 2010 р.н. Олександр Назаренко та Анатолій Безус відзначають високий рівень проведення турніру, а також дякують за шалену підтримку батьків юних футболістів.