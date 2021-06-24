В районі Посейдона виловили потопельника

В районі пляжу Посейдон наразі працюють оперативники та правоохоронці. За офіційними даними, за 5 метрів від берега, було виявлено тіло чоловіка.
За попередніми даними чоловікові 43 роки. Про залишені на березі річки речі та одяг містяни повідомляли ще вчора, тож наразі експерти встановлюють обставини.
Літня спека змушує людей активно вирушати на пляжі до водойм країни. Проте очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж загибелі громадян під час купання.
Так, за даними офіційної статистики, упродовж трьох вихідних на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей! Ще 23 особи врятовано.
Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
Також пам'ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення.
У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!
Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101!