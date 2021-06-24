В районі Посейдона виловили потопельника

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 349

В районі пляжу Посейдон наразі працюють оперативники та правоохоронці. За офіційними даними, за 5 метрів від берега, було виявлено тіло чоловіка.

За попередніми даними чоловікові 43 роки. Про залишені на березі річки речі та одяг містяни повідомляли ще вчора, тож наразі експерти встановлюють обставини.

Літня спека змушує людей активно вирушати на пляжі до водойм країни. Проте очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж загибелі громадян під час купання.

Так, за даними офіційної статистики, упродовж трьох вихідних на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей! Ще 23 особи врятовано.

Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих

Також пам'ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення.

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!

Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101!