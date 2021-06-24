Кременчужани доторкнулись до ісламської культури

У Кременчуці проходять дні Ісламської культури. Познайомити містян з особливостями східної культури вирішили бібліотекарі та активістки кременчуцької філії Всеукраїнської асоціації мусульманок.
В рамках заходу кременчужани вже побачили виставку національних головних уборів, познайомилися з головними уборами різних народів - українськими наміткою і хусткою, кримсько-татарською фескою, казахським кімещеком і іншими. Але всіх їх об'єднувало одне - що кожен з цих головних уборів відповідав канонам шарі'ату та символізують скромність жінки.
На виставці також були представлені і чоловічі головні убори - чалма і тюбетейки.
Вчора, у читальній залі бібліотеки мусульманки навчали дітей художнього розпису тарілок. Гості ознайомилися з культурою гостинності мусульман, а також розписували посуд узбецьким орнаментом.
Всі учасники змогли забрати додому розписані власноруч тарілки, а сьогодні містянам презентують нову книжку для дітей.