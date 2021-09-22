Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 688 Коментарів: 1

Будівельникам не заплатили — вони припинили роботу з утеплення закладів соцсфери та й пішли собі геть. Платити врешті-решт довелося батькам: збирати «благодійні внески» на відкоси для нових вікон. Але з якого то дива? Адже ці роботи мали бути виконані за кошти «теплого кредиту», наданого ЄБРР

Зачинено 11 дитсадків та одна школа

Хотіли як краще — вийшло як завжди. Цим прислів'ям можна охарактеризувати стан реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Багатообіцяючий проєкт передбачає утеплення 66 закладів соціальної сфери за рахунок кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантових коштів. (38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості). За реалізацію проєкту відповідає комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) — воно виступає замовником робіт.

КМЕК уклала кредитний договір та договір гранту з ЄБРР під місцеві гарантії (гарантом виступила Кременчуцька міська рада, про що ухвалила рішення на сесії). Потім (за умовами ЄБРР) відбувся тендер — оголосили переможця: азербайджанську компанію ТОВ «ММС «Арт-Проже». КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» уклала угоду з переможцем, про що повідомила на своєму вебпорталі та на порталі мерії.

Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС «Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.

Реалізація проєкту з енергоефективності розпочалася в цьому році. Комунальне телебачення зняло кілька помпезних сюжетів про те, як добре йдуть роботи у школах та дитсадках, а потім ці роботи взяли і буквально заглохли. Виявилося, що робітникам не заплатили — вони розвернулися та й пішли собі геть, залишивши новенькі енергоефективні вікна без відкосів.

«ТелеграфЪ» уже писав про цю ситуацію раніше — станом на 2 вересня нам було відомо про 5 дитсадків з покинутими ремонтами, про них повідомили батьки. На сьогодні відомо, що через покинуті ремонти зачинена школа №28 (діти займаються у підсобних приміщеннях) та 11 дитсадків. Керівник департаменту освіти Геннадій Москалик запевняє, що усім батькам дітей запропонували тимчасово інші дитсадки — та визнає: багато хто відмовився, бо заклади далеко від місця проживання.

У соціальних мережах батьки дітей обговорюють ситуацію та запитують: куди поділися гроші?





Ціна питання Загальна вартість термомодернізації становить 10,5 млн євро, з яких: 6 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку;

1,5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій;

1,5 млн євро гранту від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР;

1,5 млн євро з міського бюджету. Від початку термін кредитування складав до 2028 року; на згодом банк погодив відстрочку платежів за тілом кредиту на один рік - до 2029 року. Тобто за термомодернізацію місто платитиме банку і за наступної каденції депутатів, і після перевиборів мера.

Гроші були — та десь заблукали

На сайті Кременчуцької міської ради ми знайшли звіт із довгою назвою «Інформація про хід виконання завдань і заходів Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року». Цей документ містить відомості, що кошти на утеплення таки були — КМЕК отримала аванс від ЄБРР:

«23 лютого 2021 року надійшла перша виплата на рахунок комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 1 738 635 євро та на рахунок підрядної організації «ММС «АРТ-ПРОЖЕ» грантових коштів у сумі 347 727 євро. Підрядною організацією «MMC «АРТ-ПРОЖЕ» проведено розрахунок фізичних обсягів робіт по проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» (далі – Проєкт), розроблені проєкти з кошторисною документацією та подані на експертизу. У ІІ кварталі: В рамках реалізації Проєкту 23.02.2021 року були отримані від ЄБРР перші виплати кредитних та грантових коштів у розмірі 20% від вартості контракту для авансування виконання підрядником робіт та послуг, що складає 2 086 362,05 євро та 05.05.2021 року - кредитні кошти у сумі 356 820 євро, які були перераховані підрядній організації ТОВ «ММС «АРТ-ПРОЖЕ».

Отже — гроші були, і до генпідрядника дійшли — принаймні про таке йдеться у звіті мерії.

У цьому ж документі йдеться про роботи із заміни дерев'яних вікон на металопластикові з облаштуванням відкосів після реновації.





На відкоси вікон почали збирати гроші з батьків...

Тим часом у зачинених дитсадках натякнули батькам, що групи відкриються швидше, якщо вони «дороблять» ремонт самі — зберуть гроші на відкоси та наймуть робітників. Про це почали писати батьки в соцмережах. А згодом у розпорядження «Телеграфа» потрапив написаний від руки «бланк» заяви на ім'я завідувачки дитсадка №78 про добровільну здачу грошей на відкоси. За нашою інформацією, по 500-700 гривень.

«Доводжу до вашого відома, що кошти на влаштування відкосів групи, яку відвідує моя дитина, ПІБ дитини, номер групи, здаю без примусу, добровільно батьківському комітету групи».

Ми подивувалися — і такій раптово дружній щедрості батьків, і відновленню так званих благодійних внесків, від яких нібито в закладах освіти відмовилися. Але ще більше питань виникло у нас до «співфінансування»: якщо проєкт і так передбачає заміну вікон та влаштування відкосів — то на якій підставі за відкоси платять батьки? Корупційний ризик налице: сьогодні гроші зберуть із людей — а чи виокремлять виконані роботи? Де гарантія, що завтра за ці ж роботи не заплатять фірмі-підряднику з кредитних коштів?

Ми побували у дитсадку №78, подивилися зовні на ремонт та вікна (всередину нас попросили не заходити, бо карантин), поспілкувалися із завідувачкою закладу Оксаною Якубою (телефоном).





На час нашої розмови у дитсадку на 241 місць із 12 груп працювало три, мала відкритися ще одна. Можливість відвідувати свій дитсадок залишилася у 60 дітей. Решті запропонували інші заклади — батьки писали заяви про тимчасове перебування там.

За словами завідувачки, крім відкосів у групах, залишилися недороблені ремонти і в коридорах, і в музичній залі, і в басейні.

- Нам хочеться, щоб протягом місяці все це зробили. Не в наших інтересах теж сидіти без роботи, - каже Оксана Якуба







Усередині хтось доробляє ремонт у групі - хоча будівельники-підрядники з об'єкту пішли

«Батьки хочуть, аби швидше відкрився дошкільний заклад»

Саме так пояснила батьківське «співфінансування» завідувачка дитсадка:

- Деякі групи роблять ремонти, але добровільно. Написані заяви, що нікого ніхто не примушує. Це батьківські комітети. Заяви про те, що батьки все роблять добровільно — у наявності, - каже завідувачка.

- Я бачила звіт міської ради з приводу «теплих кредитів» ЄБРР. Зокрема, передбачалася не лише заміна вікон, а й влаштування відкосів.

- Так, у нас ще планується утеплення дошкільного закладу, вентиляція.

- Розумію, але якщо відкоси передбачені договором з основним виконавцем робіт за кошти ЄБРР, то чому тоді батьки здають гроші?

- Дивіться, вони це роблять добровільно. Ніхто не примушує. Хто з батьків забажав — хто не забажав - вони не здають кошти, і група не робить відкосів.

- Тобто вони частину робіт, які має фінансувати бюджет, перебрали на себе?

- Так, тому що батьки хочуть, аби швидше відкрився дошкільний заклад. Усім батькам було запропоновано інші дошкільні заклади. Але деякі захотіли піти, деякі батьки залишили дітей вдома. Тому така й ситуація. І батьки, які хочуть ходити тільки в цей навчальний заклад, зараз цим займаються. Від мене було звернення у кожну вайбер-групу батьків, щоб ніхто не збирав кошти. Але вони добровільно, бо хочуть, щоб група швидше відкрилася.

За словами Оксани Якуби, батьки самі закуповували матеріали, самі наймали працівників.

- Це благодійні внески, добровільні благодійні внески, - додала вона. - Але це тільки на відкоси! А ви ж знаєте, що ми давно не беремо благодійні внески, усе йде з міського бюджету. Але зараз батьки самі виявили бажання.

- Та якщо батьки уже профінансували частину робіт, яким чином вони враховуватимуться в актах виконаних робіт?

- Напевне ж будуть, - сказала завідувачка і додала, що не має стосунку до підписання актів — це повноваження КМЕК.





«Усе літо ми працювали в борг» - будівельник

Субпідрядником, який виконував роботи у дитсадку №78 та ще в п'яти дитсадках, була київська фірма «Окбуд плюс». Працювало шість бригад - робітники-кременчужани, яких наймала компанія. Коли людям перестали платити — вони пішли. До цього фірма «Окбуд плюс» платила людям два місяці зарплату із власних ресурсів — натомість отримала авансу від генпідрядника у сумі лише 100 тисяч гривень, чого на шість бригад явно вистачити не могло. Про це розповів нам виконроб фірми «Окбуд плюс» Роман Івашкевич, який працював безпосередньо на об'єктах у Кременчуці.

- Усе літо ми працювали в борг. При цьому наша фірма двічі виплатила зарплату з власних ресурсів, - каже він.

Виконроб також повідомив, що «Окбуд плюс» працювала з генпідрядником (ТОВ «ММС «Арт-Проже») через посередника - ТОВ «Енкі констракшн».

- Спочатку все було нормально: ми отримували від «Арт-Проже» і матеріали, і креслення, і документацію. Потім подзвонив їхній керівник, який тут, на місці, і сказав — треба документи поміняти. Я всі документи привіз — і вони поміняли на іншу фірму , - каже Роман Івашкевич та показав дві накладні на товар із реквізитами ТОВ «Енкі констракшн»

Робітники пішли з об'єктів наприкінці серпня — станом на 22 вересня, коли цей матеріал був готовий до друку, гроші так і не дійшли до безпосередніх виконавців робіт. Виконроб фірми «Окбуд плюс» розповів, що їх «годують» обіцянками, востаннє пообіцяли, що розрахунок буде 23 вересня.

Кримінальна справа та зв'язки: досьє на підрядників

Генеральний підрядник — ТОВ «ММС «Арт-Проже» - азербайджанська компанія, в Україні зареєстровано її представництво у Києві (що дивно - компанія чи представництво з такою назвою не висвічується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Вадим Качан, директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія», яка є замовником робіт, розповів нам, що є її представництво у Кременчуці — та дав адресу офісу, що розташований на вулиці Мазепи, 59.

За вказаною адресою ми знайшли не «ММС «Арт-Проже», а вже знайому нам за накладними ТОВ «Енкі констракшн».





Відповідно до будівельних паспортів об'єктів, вона здійснює авторський нагляд. Та, судячи з усього, наглядом не обмежується — адже фірма закуповує й матеріали для робіт, тобто фактично працює на субпідряді.





Ми хотіли спитати на місці: чому гроші не дійшли до безпосередніх виконавців робіт? Та керівника «Енкі констракшн» на місці не виявилося. Секретарка записала телефонний номер та пообіцяла передати керівнику.

Депутатка міськради та наша колега-журналістка Лариса Гориславець у своєму пості у фейсбуці написала, що депутати мають взяти під контроль ситуацію з ремонтами у дитсадках та школах. І дослідила зв'язки «ММС «Арт-Проже» та репутацію пов’язаних із нею компаній.

«З відкритих джерел можна знайти інформацію про фірму, що здійснює авторський нагляд і, як кажуть, є місцевим представником Генпідрядника. Це ТОВ «Енкі констракшн», екс-керівником якої був Ігор Жданюк. Або він, або його повний тезко Жданюк Ігор Ігорович зараз - помічник на платній основі нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова, відомого кварталівця із псевдо «Юзік», - написала вона у блозі у фейсбуці.

Ми перевірили інформацію за допомогою сервісів YouControl та Clarity Project — дійсно, у фактичного виконавця робіт у Кременчуці імовірні зв'язки з нардепом через його помічника, екскерівника фірми «Енкі констракшн».

З іншого боку, телефон ТОВ «ММС «Арт-Проже», вказаний на паспорті об’єкту, привів до іншої азербайджанської компанії — ВАТ «АКЕЛІК ГРУП». На сайті міської ради є й інше підтвердження зв'язку — новина про зустріч мера міста Віталія Малецького з виконавчим директором AKELIK GROUP Анаром Рафієвим. Фірма AKELIK GROUP була представлена як така, що «супроводжуватиме виконання робіт у рамках проєкту» у Кременчуці. При цьому пан Рафієв зазначив, що Кременчук — друге місто, в якому реалізується спільний проєкт з енергоефективності. А першим містом є Дніпро.

Тепер обидві фірми - «АКЕЛІК ГРУП» та ТОВ «Енкі констракшн» - фігурують у кримінальній справі, яка стосується проєкту енергоефективності у Дніпрі. Слідство підозрює розтрату бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України) та зловживання владою (ст. 364 КК). Цитуємо:

«Згідно даних Державної податкової інспекції встановлено, що понад 150 000 000 мільйонів грн. представництвом «AKELIK GROUP» було перераховано на розрахункові рахунки субпідрядних організацій за виконання ремонтних робіт з підвищення енергоефективності комунальних закладів освіти, зокрема 60 000 000 грн. перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «УКРБУДТРАСТ» (ЄДРПОУ 42316046). Також понад 80 000 000 грн. було перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «ЕНКІ КОСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41602141). Встановлено, що одержувачі грошових коштів не мали персоналу для фактичного виконання відповідних робіт. Також було виявлено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», який діє на території Дніпропетровської області за сприяння посадових осіб Державної податкової служби Дніпропетровської області, до складу якого входить група підприємств, які сприяють розкраданню бюджетних коштів».





Цю судову справу ми знайшли через аналітичну систему YouControl, яка агрегує дані державних реєстрів, у тому числі - Єдиного держреєстру судових рішень. У Єдиному держреєстрі судових рішень ця справа на даний час не «світиться». Та сліди її знаходяться за номером рішення - отже, справа була в реєстрі, а потім її сховали.





Як так? У 2019 році агенція «Слідство.Інфо» спільно з YouControl писала про те, як понад 200 тисяч судових рішень зникло з реєстру вже після того, як вони були туди завантажені . До речі, тоді зникнення стосувалося справ, пов’язаних зі «Слугами народу». Натомість YouControl не видаляє такі рішення з відкритого доступу.

« Якщо ми вже взяли інформацію з реєстру, то можемо публікувати. Це публічна інформація у формі відкритих даних, вільне використання і розповсюдження якої гарантується Конституцією і законами України », - позиція юристів YouControl.





P.S. Коли цей матеріал готувався до друку, стало відомо, що за заявою громадського активіста Олега Бикова поліція відкрила кримінальне провадження і стосовно робіт у Кременчуці.

Коли заплатять виконавцям робіт? Коли нарешті вони відновляться та завершаться — і діти повернуться в свої дитсадки? І як розмежують несподіване батьківське співфінансування з оплатою робіт за кошти ЄБРР? Про все це ми запитали в директора КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадима Качана — його коментар в окремому матеріалі.

СПОЙЛЕР: Вадим Качан назвав новий термін завершення робіт - до початку опалювального сезону. Він переконує, що кримінальні справи не впливають на хід робіт...