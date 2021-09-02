У Кременчуцькій гімназії №28 учні навчатимуться у дві зміни через ремонт

У соціальних мережах Кременчука напередодні нового навчального року поширилася інформація про те, що у гімназії №28 на цьому і наступному тижнях школярі вимушені будуть навчатися дистанційно. А причина цього – незавершені роботи з утеплення (поміняли вікна, проте оздоблювальні роботи ще не виконали) та ремонт на харчоблоці.
ТЪ зателефонував до директора цього закладу освіти Івана Трохименка та запитав, чи це справді так і як проходитиме навчальний процес найближчим часом.
Він відповів, що 2 та 3 вересня учні дійсно навчатимуться онлайн – за цей час будівельники обіцяють закінчити ті роботи, що порушують техніку безпеки. А з 6 вересня учні сядуть за парти, але гімназія тимчасово працюватиме у дві зміни, доки ремонт не закінчать повністю (далі діти навчатимуться у звичному режимі – в одну зміну). Точні строки, у які його виконають, директор не назвав.