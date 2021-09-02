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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькій гімназії №28 учні навчатимуться у дві зміни через ремонт

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1

 

2 та 3 вересня заняття пройдуть дистанційно

У соціальних мережах Кременчука напередодні нового навчального року поширилася інформація про те, що у гімназії №28 на цьому і наступному тижнях школярі вимушені будуть навчатися дистанційно. А причина цього – незавершені роботи з утеплення (поміняли вікна, проте оздоблювальні роботи ще не виконали) та ремонт на харчоблоці.

ТЪ зателефонував до директора цього закладу освіти Івана Трохименка та запитав, чи це справді так і як проходитиме навчальний процес найближчим часом.

Він відповів, що 2 та 3 вересня учні дійсно навчатимуться онлайн – за цей час будівельники обіцяють закінчити ті роботи, що порушують техніку безпеки. А з 6 вересня учні сядуть за парти, але гімназія тимчасово працюватиме у дві зміни, доки ремонт не закінчать повністю (далі діти навчатимуться у звичному режимі – в одну зміну). Точні строки, у які його виконають, директор не назвав.

- Я дуже задоволений, батьки задоволені, з ким я розмовляв, та педагогічний колектив, що ми потрапили в цю програму утеплення шкіл та дитячих садків. Нам важко на сьогоднішній день, батькам і дітям важко, однозначно навчатися дистанційно важче, ніж в класах. Ми ці труднощі переживемо, але наша школа буде відповідати всім вимогам, буде тепло, діти не будуть мерзнути. І буде економія бюджетних коштів, і, можливо, ці кошти ми використаємо на щось інше, наприклад, на навчально-матеріальну базу.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ремонт школ учебный год
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