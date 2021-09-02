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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вчора в ДТП у Полтаві травмували двох людей

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 475

 

Поліція з’ясовує всі обставини

1 вересня, близько 14.00, у Полтаві по вулиці Шведська сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба поліції, 32-річний водій Toyota Camry зіткнувся з мотоциклом LIFAN LF150-2E. 17-річний мотоцикліст з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

Цього ж дня, близько 16.00, 50-річний водій автобуса «Рута» зіткнувся з Volkswagen Passat, під керуванням 51-річного водія. Врезультаті ДТП водій легковика з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

По даним фактам вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує всі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.   

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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