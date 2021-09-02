У Кременчуці оголосили штормове попередження

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 841 Коментарів: 1

Очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 3-го вересня на Полтавщині та в Кременчуці очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду.

Оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.