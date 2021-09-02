У Кременчуці оголосили штормове попередження

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Будсервіс
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду
За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 3-го вересня на Полтавщині та в Кременчуці очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду.
Оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
Откуда полтавский гидрометцентр берет такую ложную информацию?