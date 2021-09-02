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Кременчук

У Кременчуці оголосили штормове попередження

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 841 Коментарів: 1

 

Очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 3-го вересня на Полтавщині та в Кременчуці очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду.

Оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: негода вітер
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Коментарі: 1

153
GAndy:
Сьогодні, 17:35

Откуда полтавский гидрометцентр берет такую ложную информацию?


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