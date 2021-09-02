Відключення електроенергії 3-го вересня: хто з кременчужан залишиться без світла

Причиною стане проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 3-го вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Карбишева;
- вул. Утьосова;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Козацька;
- вул. Володимира Вінниченка;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Некрасова;
- пров. Якова Петруся;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Яснополянський;
- пров. Кутузова;
- туп. Айвазовського;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажан.
З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- кварт. 297, 2;
- вул. Молодіжна, 9, 11, 13/1, 15, 17, 19, 21, 22;
- вул. Княгині Ольги, 10-28.
З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.