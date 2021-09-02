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Кременчук

Відключення електроенергії 3-го вересня: хто з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 518

 

Причиною стане проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 3-го вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Утьосова;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Козацька;
  • вул. Володимира Вінниченка;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Некрасова;
  • пров. Якова Петруся;
  • пров. Гурамішвілі;
  • пров. Яснополянський;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Айвазовського;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажан.

З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

  • кварт. 297, 2;
  • вул. Молодіжна, 9, 11, 13/1, 15, 17, 19, 21, 22;
  • вул. Княгині Ольги, 10-28.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія COVID-19
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