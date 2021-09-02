У Кременчуці виявили 25-річного громадянина Гани, який сильно затримався в країні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 354

Громадянина Республіки Гана, що у Західній Африці, виявили в Кременчуці поліцейські управління міграційної поліції спільно з працівниками Крюківського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.

За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 25-річний іноземець перебував на території України без законних підстав. Після скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні він не виїхав за межі держави у встановлений законодавством термін та ухилявся від виїзду.

Наразі вирішують питання про притягнення порушника міграційного законодавства до адміністративної відповідальності та примусового його повернення до країни походження.

За порушення правил міграційного законодавства працівники управління ДМС склали відносно іноземця протокол за ч. 1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування іноземців в України) та наклали штраф.