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Надзвичайні новини

СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо (доповнено)

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 251 Коментарів: 1

 

Посадовець вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів

Співробітники СБУ з Києва та Полтави прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста Миколи Шевельова. Про це пише РБК-Україна.

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції «За Майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.

Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.

 

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, депутат та начальник одного з управлінь міськради вимагали у громадянина $5 тис. за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі міста Полтави, та не притягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі.

 

Хабар необхідно було розділити: $2 тис. надати до початку оформлення документів, решту – після їх видачі. Після одержання другої частини депутата затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжних заходів.

 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ обшук
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Коментарі: 1

214
Olexander:
Сьогодні, 18:19

Малецькому і Ко приготуватись .


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