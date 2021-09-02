СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо (доповнено)

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 251 Коментарів: 1

Співробітники СБУ з Києва та Полтави прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста Миколи Шевельова. Про це пише РБК-Україна .

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції «За Майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.

Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, депутат та начальник одного з управлінь міськради вимагали у громадянина $5 тис. за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі міста Полтави, та не притягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі.

Хабар необхідно було розділити: $2 тис. надати до початку оформлення документів, решту – після їх видачі. Після одержання другої частини депутата затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжних заходів.