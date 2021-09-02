У льотному коледжі навчатимуться на тренажері за 7 млн євро, яких всього 5 у світі

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Фото: Артем Коваленко

1 вересня крім аеродрому Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС «Телеграфу» показали ще й повнопілотажний симулятор Н225 виробництва Airbus Helicopters. На сьогодні таких тренажерів в світі 5, і один з них – у нашому місті.

Нагадаємо, Франція та Україна уклали міжнародний контракт на постачання у нашу країну 55 вертольотів Airbus Helicopters Н125 та Н145, а зараз на замовлення уряду надійдуть ще 25 гелікоптерів Airbus Н225 для МНС і Нацгвардії. Тож окрім самих повітряних суден, постачаються і навчальні засоби – тренажери.

Симулятор Н225 виготовила іспанська компанія Indra, яка є партнером Airbus Helicopters. Цей тренажер – не новий, він уже був в роботі і обійшовся Україні у 7 млн євро. За липень-серпень персонал, який прибув з Іспанії, змонтував його, але апарат ще не інстальований – треба налаштувати програмне забезпечення, зробити тестові польоти, на це знадобиться ще місяць.

Проректор Харківського національного авіаційного університету внутрішніх справ Володимир Шульга пояснив, що симулятор Н225 призначений для таких цілей:

навчити курсантів (майбутній персонал, який працюватиме в системі МВС на вертольотах Н225);

перепідготовка та перенавчання діючих пілотів (за кошти замовника, який хоче навчити своїх співробітників).

- Є польоти, які неможливо у реальному житті відпрацювати – це пожежа, відмова одного чи двох двигунів, втрата лопасті, аварійні посадки та безліч інших ситуацій. Пілоти відпрацьовують це саме на симуляторі. У ньому в реальному часі пілот може відчувати не тільки вібрацію, а й рух кабіни, погодні умови, і літати на ньому як в реальному житті, - розповів пан Шульга.

Симулятор розміщується на території приватного підприємства «Хелітрейнінг Україна» біля аеродрому КЛК, яке займається виготовленням тренажерів та навчанням діючих пілотів. Коледж орендує у цієї фірми приміщення під Airbus Н225.

У «Хелітрейнінг Україна» щороку проходять навчання близько 900 екіпажів пілотів з різних країн. Наприклад, Нгунгу Мартін Мурііті раніше був пілотом-поліцейським у Кенії; зараз навчається, аби працювати на гелікоптері Мі-8 МТВ-1 в компанії «Українські вертольоти», співробітники якої виконують місії ООН за кордоном

Також кореспонденти ТЪ побували й в ангарі, де стоїть процедурний тренажер Airbus Н225 Super Puma – це дійсний французький вертоліт для навчання пілотів і техніків, він потрібен для відпрацювання дій на землі. Його вартість становить близько 5 млн євро.