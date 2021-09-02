Дві легковушки «притерли» фіолетовий тролейбус біля Простора

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 0

Сьогодні, 2 вересня, два легкових автомобілі притиснули фіолетовий тролейбус в районі Простора. Як повідомляють очевидці рух транспорту обмежено в обидві сторони.