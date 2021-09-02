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Надзвичайні новини

Дві легковушки «притерли» фіолетовий тролейбус біля Простора

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 0

 Рух обмежено

Сьогодні, 2 вересня, два легкових автомобілі притиснули фіолетовий тролейбус в районі Простора. Як повідомляють очевидці рух транспорту обмежено в обидві сторони.

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Автор: Альона Душенко
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