Діти у «Міському саду» до смерті забили чаплю камінням (поліція розшукує дітей)

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 4 355 Коментарів: 17

Вчора, 1 вересня, близько 12.40 у «Міському саду» діти закидали камінням чаплю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор «Міському саду» Віталій Дедюрін.

- Бідна птиця намагалася сховатися від них, але вони не припиняли це знущання. Їм це здалося мало, і один з них вирішив перелізти через паркан, чи то зловити її хотів, чи то доламати крило, вже не настільки важливо. В результаті їх садистських дій, чапля отримала сильний відритий перелом, і крило висіло практично на ниточці. В цей час мама люб'язно відпочивала на свіжо викошених травички під деревом з подругою і її абсолютно не турбувало чим займається її син, - написав Віталій Дедюрін.

Чаплі працівники саду надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але оскільки з моменту нанесення травми і до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей час чапля стікала кров'ю, то від великої втрати крові чапля померла.

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У пресслужбі поліції повідомили, що за фактом публікації зареєстрували матеріал й внесли до ЄРДР за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами).

Зараз правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей. Якщо ви стали свідком або знаєте хто це за діти - повідомте правоохоронців за номером 098-189-99-44.