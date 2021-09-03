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Діти у «Міському саду» до смерті забили чаплю камінням (поліція розшукує дітей)

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 4 355 Коментарів: 17

 

Дії кременчужани зафіксували камери відеонагляду

Вчора, 1 вересня, близько 12.40 у «Міському саду» діти закидали камінням чаплю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор «Міському саду» Віталій Дедюрін.

- Бідна птиця намагалася сховатися від них, але вони не припиняли це знущання. Їм це здалося мало, і один з них вирішив перелізти через паркан, чи то зловити її хотів, чи то доламати крило, вже не настільки важливо. В результаті їх садистських дій, чапля отримала сильний відритий перелом, і крило висіло практично на ниточці. В цей час мама люб'язно відпочивала на свіжо викошених травички під деревом з подругою і її абсолютно не турбувало чим займається її син, - написав Віталій Дедюрін. 

Чаплі працівники саду надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але оскільки з моменту нанесення травми і до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей час чапля стікала кров'ю, то від великої втрати крові чапля померла.

Доповнено 

У пресслужбі поліції повідомили, що за фактом публікації зареєстрували матеріал й внесли до ЄРДР за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). 

Зараз правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей. Якщо ви стали свідком або знаєте хто це за діти - повідомте правоохоронців за номером 098-189-99-44. 

5
Автор: Альона Душенко Джерело відео: Віталій Дедюрин
Теги: вбивство тварини Міський сад
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Коментарі: 17

963
Angel737:
Сьогодні, 08:39

Ув. Нач. Полиции горорда, от Вас будет хоть какая-то реакция ???!!!


62 0
208
StarПёр:
Сьогодні, 08:55

Желаю этой "мамаше", чтобы ее сын вы***к вырос, и сделал с ней то же самое, что сделал с цаплей... 


55 1
484
ankrem:
Сьогодні, 08:59

Цитата: StarПёр

Желаю этой "мамаше", чтобы ее сын вы***к вырос, и сделал с ней то же самое, что сделал с цаплей... 

А он и сделает, вопрос времени.


49 0
191
lag8600:
Сьогодні, 09:03

Если сейчас не обратить внимание на такие действия детей, в дальнейшем это будут убийцы и насильники. Мамашку и детей скочно к психологу, а то и к психиатру уже. 


49 0
2
анна:
Сьогодні, 10:18

мерзкие ублюдки... в ряд ли полиция или мать уродов малолетних как-то их вразумит,это уже диагноз и тюряга по ним плачет,как минимум. а птице уж точно будет лучше в ином мире, а не в этом...где мелкие "недочеловеки" свободно могут творить такое. а им от всей души желаю вот такой же кончины и бог им судья.


29 0
216
ecolog:
Сьогодні, 10:19

Цитата: lag8600

Если сейчас не обратить внимание на такие действия детей, в дальнейшем это будут убийцы и насильники. Мамашку и детей скочно к психологу, а то и к психиатру уже. 

Так они уже по сути убийцы((


26 0
56
waxettio:
Сьогодні, 10:29

если бы нашли этих упырей недоношенных, и на общественные работы, суток на 120+, параши почистить, гавно поносить, ублюдки пробирочные.... мамашка имбицильная


34 0
95
alexradion:
Сьогодні, 10:43

В "Міському саду" повинен бути охоронець.Інколи буваю там.Навіть дорослі поводяться там неадекватно,що вже казати за дітей.Птахи і тварини просто беззахисні перед ними


27 1
630
shtai:
Сьогодні, 10:51

Они не подсудные, отвечать будут родители. Необходимо, как в цивилизованных странах, вести список таких деятелей и если нашли труп или сильно избитое животоное - в первую очередь кашмарить по списку. Чтобы до конца своей жизни помнили.


24 0
3 449
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:51

а остальные посетители видели и не дали подзатыльник, такие же безразличные....людишки


32 1
2
анна:
Сьогодні, 11:14

Цитата: zzzzzz

а остальные посетители видели и не дали подзатыльник, такие же безразличные....людишки

да, то,что мамаша такая же недоделанная-это факт,но народу же полно в парке,почему не вступились,почему не пришлепнули уродов немедля,чтобы не повадно было ... ну у нас с этим,как всегда,всем все равно..общество деградирует стремительными темпами



Цитата: alexradion

В "Міському саду" повинен бути охоронець.Інколи буваю там.Навіть дорослі поводяться там неадекватно,що вже казати за дітей.Птахи і тварини просто беззахисні перед ними

однозначно и не один охранник нужен.не помешают патрули полиции  камеры наблюдения в районе озера с объявлениями,что территория под наблюлдением и все случаи неадекватного поведения будут зафиксированны.может хоть как-то дерьможуев этих приструнять удастся


21 1
1
DVT:
Сьогодні, 11:22

Равнодушие во всей красе...
Как можно сидеть кормить рыбку, а в метре от тебя забивают птичку безпощную? КАК??? Люди, вы чего? Не видеть этого невозможно, те взрослые люди, которые видели и не вмешались, такие же убийцы!!! Такое безразличие не мение поразительное, страшное и не менее жестокое, чем поступок этих двух двуногих существ...
Как минимум два взрослых человека (и это я не досмотрела видео до конца, мне было достаточно) могли сохранить жизнь украшению этого озера. Обожала эту птицу, спокойную и красивую.


25 1
216
Olexander:
Сьогодні, 11:49

не треба називати їх "дітьми"...можливо прозвучить жорстко ...але ,як мінімум ,тим ... взяти і так само зламати руку ..без наркозу ...ну і камінням побити ...наживо а їх "мамам " дивитись на це ..як воно їм буде ...тут слова не поможуть ,і психологи теж .


20 0
34
Amida:
Сьогодні, 12:10

Самое страшное что вокруг ходят люди и равнодушно смотрят на это(((


10 1
38
Химера:
Сьогодні, 12:18

Считаю делом чести для полиции найти этих недоумков (камеры же везде почти), наказать непременно.  А то сейчас такие все у-сю-сю с ранимой психикой, блин, ремня отцовского всыпать вовремя самое то было бы


13 0
3 449
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:29

Цитата: Химера
(камеры же везде почти)
а сидел бы охранник ,втыкал в монитор за порядком, то хоть отогнал бы крысенышей


8 0
89
ww:
Сьогодні, 12:36

Цитата: Amida

Самое страшное что вокруг ходят люди и равнодушно смотрят на это(((

+++ полный шок.


9 0

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