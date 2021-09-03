Вчора, 1 вересня, близько 12.40 у «Міському саду» діти закидали камінням чаплю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор «Міському саду» Віталій Дедюрін.
Чаплі працівники саду надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але оскільки з моменту нанесення травми і до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей час чапля стікала кров'ю, то від великої втрати крові чапля померла.
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У пресслужбі поліції повідомили, що за фактом публікації зареєстрували матеріал й внесли до ЄРДР за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами).
Зараз правоохоронці розшукують двох неповнолітніх дітей. Якщо ви стали свідком або знаєте хто це за діти - повідомте правоохоронців за номером 098-189-99-44.